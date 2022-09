Carlos Correa pretender representar a Puerto Rico

Entornointeligente.com /

El campocorto Carlos Correa, flamante adquisición de los Mellizos de Minnesota, manifestó que tiene intención de representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol (CMB), previsto para marzo 2023.

Carlos Correa intends to represent Puerto Rico in the 2023 #WorldBaseballClassic 🇵🇷 pic.twitter.com/89KslfRqUQ

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) August 31, 2022

El estelar infielder formó parte del «Team Rubio» que logró el subcampeonato en la última edición del CMB (2017), luego de caer en la final ante los Estados Unidos.

Carlos Correa, de 27 años, bateó para .333, con nueve remolcadas y diez carreras anotadas.

«Es un sueño para mí» Por su parte, José Miranda, también miembro de los Mellizos, disputará su primer CMB, oportunidad que lo llena de orgullo.

«Es un sueño para mí. No veo la hora de compartir terreno con Correa y el resto del equipo», afirmó el jugador de 24 años.

El otro pelotero que mostró en las últimas horas su deseo de vestir los colores de la selección de la «Isla del Encanto» es el lanzador Marcus Stroman.

¡Se sumó Stroman al «Team Rubio»! 👱‍♂️

Marcus Stroman dejó clara su intención de jugar para Puerto Rico en el #WorldBaseballClassic . #LosNuestros pic.twitter.com/tRSsfTSeAO

— MLB Puerto Rico (@MLBPuertoRico) September 1, 2022

Puerto Rico, dos veces subcampeón del evento (2013 y 2017), forma parte del Grupo D junto a Venezuela, República Dominicana e Israel.

