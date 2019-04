Carlos Correa pega el primer jonrón de la temporada

Entornointeligente.com / El puertorriqueño Carlos Correa sacudió el viernes su primer cuadrangular de la campaña en la victoria de los Astros de Houston 3-2 sobre los Atléticos de Oakland. El jonrón del campocorto santaisabelino quebró un empate y le dio la ventaja definitiva 2-1 a los Astros en la cuarta entrada ante el abridor de los Atléticos, Frankie Montas. Más adelante, un doble del venezolano José Altuve aumentó la delantera de los locales 3-1 en la séptima entrada. Carlos Correa is not ready to relinquish the AL West. pic.twitter.com/GjJ1zB3Vzm — Sporting News MLB (@sn_mlb) April 6, 2019 Correa batea para .333 con dos remolcadas en el inicio de esta campaña. El boricua, quien acumula 501 hits en su joven carrera, perdió los primeros tres juegos de la temporada debido a molestias en el cuello. Houston tiene marca de 3-5. El abridor Collin McHugh se apuntó la victoria al completar seis entradas y permitir tres hits con una carrera. Roberto Osuna se acreditó el salvamento. LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

