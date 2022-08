Carlos Chandía hace grave acusación y afirma que se fue del referato por Sergio Jadue: «Me pidió que perjudicara a dos equipos»

Entornointeligente.com /

Pronto se cumplirán siete años desde que Sergio Jadue partió de Chile rumbo a Estados Unidos , donde espera sentencia tras verse involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA y Conmebol, y en el medio se siguen acordando del ex presidente de la ANFP.

Ahora fue Carlos Chandía , ex árbitro FIFA y actualmente alcalde de Coihueco, quien admitió que dejó el referato nacional, cuando era jefe de la comisión, luego que el calerano le pidiera que perjudicara a dos clubes.

» Me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a dos clubes, Santiago Wanderers y Everton . Yo le pregunté ‘¿pero ellos no eran sus amigos?’, refiriédome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente, y me contestó ‘eran amigos, ya no lo son'», reconoció a radio Inicia.

Siguiendo en esa línea, contó que Deportes Iquique venció a Wanderers en el norte y Coquimbo empató en casa ante Everton, y Jadue fue a decirle «estuvimos casi bien».

«‘¿Qué casi bien?’, le dije yo. ‘No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió’. No sé por qué quería perjudicarlos (a Wanderers y Everton) «, añadió el ex árbitro.

Por último, Chandía se refirió a la actualidad del referato nacional y sostuvo que los árbitros están «todos complicados» con el VAR: «Las manos dejaron de ser manos, hoy día todo lo van a preguntar, entonces les falta autonomía a los árbitros. Evidentemente hay una tecnología que está mal utilizada en este minuto. Está complicando más a los árbitros». ¿Encontraste algún error? Avísanos

