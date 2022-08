Carlos Carrasco quedó fuera de acción con los Mets una por lesión

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El lanzador venezolano de los Mets de New York, Carlos Carrasco, no podrá seguir desempeñando su labor dentro de la rotación del equipo neoyorkino debido a que sufrió una distención en el oblicuo izquierdo.

Carlos Carrasco underwent an MRI this morning that revealed a low-grade left oblique strain. A typical timeline for an injury of this nature is 3-4 weeks. Additional updates will be provided as appropriate.

— New York Mets (@Mets) August 16, 2022 Así lo informó su equipo en Twitter, donde además comunicó que la lesión era de bajo grado y que el tiempo típico de recuperación es de tres a cuatro semanas.

Sin dudas, es un enorme problema para el manager Buck Showalter, pues Carrasco es uno de los pilares de su rotación de abridores, la cual no ha podido contar a tiempo completo con otras de las estrellas del equipo como Jacob deGrom, quien regresó hace poco de su lesión, y Max Scherzer, que también ha sufrido varios percances.

«Cookie» Carrasco, nacido en el estado Lara, estaba teniendo una excelente campaña al dejar marca de 13-5 en 23 apariciones con EFE de 3.92 y 124 ponches. Su última apertura fue, curiosamente, en la jornada de ayer contra los Bravos de Atlanta, quienes le fabricaron tres carreras en dos innings de labor para que se llevara la derrota consigo.

Deinelbith Blanco

