Carlos Cami y Guillermo Besozzi se retiran de la Torre Ejecutiva tras la reunión con Luis Lacalle Pou (06.09.2022).

Foto: Alessandro Maradei

Carlos Camy: la renuncia de Calabria está «fundamentada en aspectos éticos, personales y de visión» Publicado el 7 de septiembre de 2022 Partidos políticos 1 minuto de lectura Dirigentes de Alianza Nacional se reunieron con Lacalle Pou y subrayaron que la representación del sector «sigue vigente» en el Parlamento y el gobierno. En la tarde del martes, el senador Carlos Camy y el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, ambos de Alianza Nacional (AN), se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva por más de una hora y media. Uno de los temas que trataron fue la renuncia de Luis Calabria (también de AN) a la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), aunque a la prensa le señalaron que la reunión con el mandatario la habían pactado antes de que el jerarca diera un paso al costado.

A la salida, Camy dijo en rueda de prensa que fue una reunión «muy distendida», en la que le comentaron temas de su interés, «vinculados con proyectos o emprendimientos productivos que se pueden instalar en el interior» del país, específicamente, en Soriano, sobre el río Uruguay, y al sur de San José.

En cuanto al tema de Calabria, Camy sostuvo que Lacalle Pou les señaló «el enorme respeto y consideración» que tiene por el exjerarca del MI, «por lo que fue su actuación» en esa cartera y «sus capacidades jurídicas». «Por supuesto, analizamos lo que significa, en un ministerio tan importante como el MI, la pérdida de un aporte importante, que desde el primero de marzo de 2020 estaba al frente de la dirección general del MI», dijo.

Consultado sobre si le plantearon al mandatario que AN pueda tener algún otro puesto en el gobierno, dado que quien sustituyó a Calabria, Nicolás Martinelli, no es de ese sector sino del lacallismo, Camy contestó que no, y dijo que hablaron «de las consecuencias de este tipo de actitudes», y centraron la reunión «en temas vinculados al gobierno», que es su «principal preocupación», y agregó: «Nosotros respetamos la decisión del compañero Luis Calabria. Es una decisión fundamentada en aspectos éticos, personales y de visión. Y la representación de AN sigue vigente, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en cargos muy importantes en el gobierno», subrayó.

Camy también fue consultado por los últimos movimientos de AN, como el alejamiento del sector de Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, que se hizo público hace pocos días. El senador subrayó que el alejamiento de Olivera «ya se había sustanciado», pero fue comunicado ahora, no sabe «por qué razón». «AN está trabajando la representación que tiene en todos los departamentos. Por supuesto que si mañana se confía en algún nombre de AN, creemos tener equipo y personas probadas para servirle al país. Pero tenemos suficiente representación y peso político, que se sustenta en miles de compañeros en todo el país que siguen vigilando las banderas que llevamos durante 23 años con Jorge Larrañaga», finalizó.

