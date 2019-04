Carlos Baute fue demandado por una situación que afectaría su reputación

Entornointeligente.com / El joven alega daños morales y asegura que el músico Carlos Baute se negó a reconocerlo como hijo propio. ¡Descubrí qué pasó! Carlos Baute está viviendo un excelente momento profesional. Sin embargo, en el plano personal, el cantante de 45 años se encuentra atravesando una crisis luego de que su hijo extramatrimonial, José Daniel Arellán , lo demandara por 20 mil euros por “humillación”. Leer más ► ¡Flechazo! El día que Shakira contó cómo fue su primer encuentro con Gerard Piqué Luego de una larga lucha con la Justicia, el joven logró el reconocimiento del músico hace 6 años. No obstante, no logró acercarse realmente a su padre. Ahora lo denuncia por daños morales y dice que Baute se negó a realizar la prueba de paternidad. El interprete de Colgado en tus manos es también papá de Markus , de dos años, y de Liene , de uno, y está esperando un cuarto hijo junto a su mujer, la modelo Astrid Klisans . En la denuncia presentada, se habla de “graves padecimientos psíquicos por su actitud omisiva y negando su paternidad”. Además asegura que Baute se negó a facilitar las pruebas de paternidad, lo que sumió al hijo en una situación de “gran angustia e impotencia”. Por dichos motivos, los abogados, que también representan al supuesto hijo de Julio Iglesias, piden una indemnización que escala los 20 mil euros . Desde el nacimiento de Arellán , su abuela materna fue la que se ocupó de su crianza y manutención, ya que la madre era menor de edad. Al respecto, el joven aseguró que la comunicación con el cantante jamás fue fácil, y que debía pasar primero por su mánager o persona de confianza: “En el primer y único contacto físico que tuvieron fue cacheado para evitar las grabaciones a través de cualquier dispositivo”, según publicó radiomitre . En la demanda, además, también consta que el cantante contrató a un detective para investigar la vida diaria y personal del hijo, su familia y los parientes de su pareja. Por otro lado, la denuncia asegura que el joven fue sometido a una ” humillación y decepción constante ” a raíz de las numerosas publicaciones en redes sociales de su padre con sus otros hijos, “mostrando afección y buena relación paternal, lo cual nunca ha demostrado, ni ha intentado tener con el primer hijo biológico, incluso después de reconocida su paternidad judicialmente”. Leer más ► ¡Otra vez Juan Darthés! Volvieron a denunciar al actor por sobrepasarse en una escena Otros puntos de la extensa demanda remarcan que el joven no pudo terminar sus estudios por la falta de manutención del cantante, y que a día de hoy, no hay ningún tipo de comunicación entre ellos. MÁS INFORMACIÓN LINK ORIGINAL: Noticias24 vla

Entornointeligente.com