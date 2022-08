Carlos Bacca y su advertencia directa a la plantilla del Junior

Entornointeligente.com /

El experimentado delantero de 35 años Carlos Arturo Bacca regresó al Fútbol Profesional Colombiano para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla en el segundo semestre de 2022.

Tras dos encuentros en los que sumó pocos minutos, Bacca volvió a festejar un gol con el equipo ‘rojiblanco’ el domingo 31 de julio en el empate 1-1 con Águilas Doradas en compromiso de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Al término del encuentro, el atacante demostró su felicidad por anotar y al mismo tiempo aseguró que Junior tiene un plantel ambicioso que tiene que ganar en cualquier cancha.

«Contento por marcar y ayudar al equipo. Me quedo con la entrega del equipo. Con los compañeros que no venían jugando, pero el profe sabe que puede escoger porque hay buen equipo. Se vio la entrega de cada uno. El equipo es ambicioso y quiere muchísimas cosas. Junior tiene que ganar en cualquier campo», dijo.

Por otro lado, Bacca aclaró que ha mejorado su condición física y está a disposición de Juan Cruz Real.

«Es el plan que se venía trabajando con el cuerpo técnico y cuerpo médico. La temporada pasada no jugué mucho y después estuve de vacaciones. Se hizo un buen reacondicionamiento. Siempre hablo con el profe. Físicamente me siento bien, tengo que adaptarme a lo que quiere el profe. He sumado entrenamientos, no es que juegue Carlos Bacca y se solucionó el partido».

El delantero afirmó que la competencia interna en Junior ha sido buena para mantener el nivel de cada jugador de cara a los compromisos del segundo semestre.

«Llevo entrenamientos en las piernas y minutos en los partidos. Ahora con gol. Se viene una semana larga y me preparo cada día para jugar bien. Si me toca desde el primer minuto lo daré todo. Es buena la competencia interna, porqué nos hará mejores»

Finalmente, valoró hacer dupla con Fernando Uribe y lanzó un mensaje a los demás integrantes de la plantilla para lo que resta de semestre.

«Me sentí bien, es un gran jugador. Nos complementamos muy bien, se había entrenado. Se vio dentro del terreno de juego. Estamos todos para sumar, el profe puede escoger de cualquiera, estamos todos preparados, que nadie se descuide porque esta todo el mundo compitiendo para estar en los 11 y en los suplentes».

