Carlos Arroyo en Aquí con Ernesto Villegas: El teatro tiene que producir un pensamiento crítico, dialéctico y que impacte en la humanidad

Entornointeligente.com /

El director y productor de teatro Carlos Arroyo y la actriz Ariana León, quienes están al frente del Festival Internacional de Teatro Progresista (FITP), que se desarrollará en Caracas y otros ciudades del país del 29 de julio al 7 de agosto, informaron en el programa Aquí con Ernesto Villegas , que un total de 189 agrupaciones teatrales de Venezuela presentaron propuestas para participar en el evento.

Texto: Correo del Orinoco (Norelvis Carvajal)

«De las propuestas escénicas no se pudo escoger a todas en esta ocasión, pero eso habla de una vitalidad y de una voluntad de creación de expresión que no puede quedar en el vacío», dijo Arroyo.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, acotó que este festival se realiza a propósito de la conmemoración, desde el pasado mes de febrero, de los 30 años de la rebelión cívico-militar del 4 de Febrero de 1992 y los 20 años del 13 de Abril de 2002, y señaló que se efectúa como parte de un cronograma teatral que incluye el Festival Universitario de Artes Escénicas y el Festival de Teatro Infantil.

El presidente de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Carlos Arroyo, precisó que por el ámbito nacional habrá 30 agrupaciones nacionales en escena y particularmente en la ciudad de Caracas hay 17 espectáculos en actividades de calle: «En total una oferta nacional de 47 espectáculos».

Festival de Teatro Progresista: Ariani León y Carlos Arroyo en Aquí con Ernesto Villegas Ver este vídeo en YouTube .

En el ámbito internacional, Arroyo indicó que en este momento eligieron a 12 países con 17 espectáculos porque «los festivales tienen un tiempo y una capacidad de invitados». Continuó Arroyo: «A pesar del bloqueo que nos tienen los Estados Unidos hay muchos quieren venir al festival a reconocer la experiencia en Venezuela. Algunos de los países escogidos por ahora fueron Argentina, Bolivia, Burkina Faso (África), Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, México, Ruanda, Uruguay, España y las Islas Canarias».

El presidente de la CNT indicó que el lema que caracteriza el Festival Internacional de Teatro Progresista es «Que sea humana la humanidad», frase tomada de la música de Alí Primera. Citando a Ernesto Che Guevara, dijo que «nosotros creemos en un teatro que tiene que producir un pensamiento crítico, dialéctico y además un impacto en la humanidad».

«Vamos a presentar espectáculos que logren que sea humana la humanidad, esa ha sido mi forma de definirlo. Yo no sé si está bien o está mal pero para mí eso significa, presentar temas que tengan que ver con el desarrollo humano, con la defensa de la humanidad», expresó Arroyo. Dijo, además, que busca hacer un público más humano y es por ello que también habrá diversidad de expresiones artísticas: «Donde se pueda explotar el tema de la mujer, el sexo, esas cosas que incluso puedan ser dichos con nombre y apellido».

Por su parte, Ariana León detalló que el festival contará con varios espacios donde se venderá comida, «donde pueda haber espectáculos de teatro tipo café y la gente vaya y se divierta, baile, coma y la pase bien».

El ministro Villegas indicó que las actividades del festival son divulgadas en las redes sociales @fesitpven y en la página web fesitpven.com.ve . Igualmente, recalcó que el precio de las entradas es asequible y los recursos serán reinvertidos en el teatro nacional: «Las entradas están a la venta en Ticketmundo, sedes de las Librerías del Sur en Caracas y por la red Venapp». Igualmente, dijo que en el resto de los estados se estarán vendiendo las entradas en las taquillas de los establecimientos teatrales. En los próximos días se podrán adquirir también en Caracas.

De acuerdo con un mensaje que adelantó Villegas en Twitter, el grupo venezolano Laberinto escenificará la obra La revancha, en el Teatro Luis Peraza de Caracas el sábado 30 de julio y domingo 31 de julio. Igualmente, informó que el elenco contemporáneo de la Compañía Nacional de Danza de Venezuela presentará Botánica en Teatro Municipal de Caracas entre el 30 y 31 de este mes y que para el 5 y 6 de agosto está prevista la puesta en escena de la obra La razón blindada en el Teatro Alberto Paz y Mateo, en Caracas.

El teatro en pandemia Para Carlos Arroyo el teatro son tres elementos básicos: el público, el texto y los actores. «Si falta alguno de esos tres elementos no hay teatro. Al no estar el público ahí presente y si la escenificación determinada se tiene que hacer delante de una cámara o un teléfono, esto se convierte en cine».

De acuerdo con Ariana León, durante la pandemia hicieron varios intentos para mantener en videos el espíritu teatral, pero «no era ni una cosa ni la otra».

«No hemos encontrado una manera donde el teatro se pueda funcionar en video», consideró. «Hubo miles de esfuerzos mundiales, todos los artistas en medio de la pandemia rechazaron absolutamente cualquier forma audiovisual en relación al teatro y terminar haciendo teatro para las cámaras, porque era la única forma que en ese momento existía», resaltó León casi al final de la entrevista.

Para la actriz, su experiencia en este evento desde su organización ha sido buena. «Mis padres desde temprana edad me aportaron herramientas que ahora me funcionan para planificar cualquier cosa. Carlos nos convocó en enero para sentarnos a planificar desde la oficina del Centro Nacional del Teatro. Ha sido muy provechoso y me deja mucho para el futuro».

También Arroyo comentó sobre el festival del Teatro Escolar como «una cosa hermosa, porque uno observa que ellos mantienen una carrera interna todo el año y luego va poco a poco creciendo y mejorando sus pasos en el liceo, muchos de ellos no tienen la intensión de mantenerse en este mundo teatral pero tienen la formación, el Movimiento Teatral César Rengifo (MTCR) ha hecho una buena labor en todo el país».

Por su parte la intérprete resaltó que ella viene de vivir en las tablas desde pequeña y por eso aprecia el esfuerzo que hacen desde el MTCR, porque ayuda a incertivarlos para el futuro artístico.

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

Entornointeligente.com