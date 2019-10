Carlos Andrés González, “Rangel Silva es un cara de tabla ante la crisis de combustible en Trujillo”

Entornointeligente.com /

Carlos Andrés González, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general regional de Acción Democrática, expresó que el gobernador Rangel Silva ha demostrado ser un “cara de tabla” ante la crisis de combustible que padece el estado Trujillo, luego de que el regente oficialista instará a los trujillanos a guardar combustible porque “gasolina no hay”.

“Él con sus declaraciones demuestra que no le importa para nada el padecimiento de los trujillanos, le da igual que la gente no tenga qué comer, no tenga medicinas y ahora tampoco tenga cómo transportarse. Si la gente no tiene gasolina es imposible que pueda desenvolverse cotidianamente en el trabajo o para la subsistencia básica”, indicó el dirigente

González resaltó que como Rangel Silva tiene guardaespaldas, usa el presupuesto del estado en beneficio propio, “y como a él si le llevan la gasolina hasta su casa”, le resbala la emergencia por la que atraviesa la región, “es lamentable que una persona de esa calaña sea la que dirija al estado, más cuando él es uno de los principales fomentadores de esta situación”.

Mafias en Pdvsa

El parlamentario agregó que el Premier es corresponsable de la escasez del combustible, dado que ha desempeñado altos cargos de responsabilidad pública en los que puso desenmascarar a las mafias enquistadas en Pdvsa, que son quienes distribuyen a conveniencia la gasolina y aceites para vehículos en Venezuela.

“El Gobernador debe responder al pueblo trujillano ¿Qué pasa con el aceite que despacha Pdvsa, llega a la Gobernación de Trujillo y de ahí desaparece? Es vendido de forma ilegal en lugar de ser distribuido para el pueblo; ¿Por qué no toma las riendas y asume el problema de la gasolina para que se ponga del lado del pueblo? prefiere estar sentado en la silla del Palacio de Gobierno sin hacer nada”, interpeló.

