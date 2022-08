Carlos Alvarado y Méndez Mata «pidieron dádivas» por canal seco

Entornointeligente.com /

El expresidente Carlos Alvarado, así como el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, habrían solicitado una «comisión» por la construcción de las obras del canal seco interoceánico.

Del mismo modo se involucró a Pablo Heriberto Abarca, exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y recién nombrado por el actual gobierno como embajador en México.

Así lo manifestó Lucía D’Ambrosio, representante de la empresa Cansec de Costa Rica, que impulsa el proyecto del Canal Verde Interoceánico, ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

«Carlos Alvarado y un alto ejecutivo nos pidieron un 1%. Nos dijeron que nos reuniéramos en una finca en Turrubares. Fue el expresidente Carlos Alvarado, el ministro Méndez Mata, a través de un diputado, me dijo ‘muéstreme dinero’», manifestó.

«(El diputado fue) Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ese fue el mensaje que me llegó a través de él», añadió.

«¿Cómo van a pedir el 1% del proyecto, $160 millones? Nosotros no trabajamos así. De hecho, tenemos el orgullo de haber llegado a este punto sin pasar un solo dólar debajo de la mesa», añadió.

También mencionó a José Manuel Sáenz (exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones – CNC) y al «señor Garnier». Sobre el último no dio mayores especificaciones.

Posterior a la comparecencia ante la comisión, D’Ambrosio sostuvo sus declaraciones y aseguró que «las puede probar».

«En nuestro camino no nos habíamos dado cuenta del gigante contra el que luchábamos: no solo por altos jerarcas, sino con empresarios fuertes. Después del escándalo de Cochinilla se revelaron muchas cosas y ya vemos por qué no podíamos avanzar (en nuestro proyecto)», dijo.

RECHAZAN ACUSACIONES

Tras la denuncia realizada por D’Ambrosio, el expresidente Alvarado y el exdiputado Abarca rechazaron las acusaciones. Ambos aseguran que llevarán a la representante de Cansec ante los estrados judiciales.

«Rechazo categóricamente las mentiras dichas ante una comisión legislativa por representantes del proyecto Canal Verde Interoceánico de Costa Rica o Grupo Cansec. Ejercí siempre con probidad y honradez absoluta mi cargo. Lo dicho hoy por esas personas es una falsedad absoluta.

He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático, pero no toleraré una infamia contra mi honor.

En consecuencia, he instruido a mis abogados para que inicien de inmediato las acciones legales para denunciar penalmente a las personas que dijeron esa falsedad y para que la empresa que representan afronte su responsabilidad», escribió Alvarado en redes sociales.

«(…) Desmiento con total vehemencia que haya servido de interlocutor para pedir algún tipo de dádiva por el proyecto de canal seco. He instruido a mis abogados para que mañana mismo procedan con la denuncia penal respectiva, dada esta ilógica declaración», manifestó Abarca.

El único que no se pronunció sobre el tema fue Méndez Mata.

INVESTIGARÁN DENUNCIA

Tras las declaraciones realizadas por D’Ambrosio, los legisladores aprobaron mociones para investigar el caso denunciado.

«Este caso debe ser llevado a la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público», dijo Francisco Nicolás, diputado de Liberación Nacional (PLN).

«No son temas menores y lo peor que podría pasar es que miremos para otro lado», secundó el frenteamplista Antonio Ortega.

EL PROYECTO

La administración Alvarado estimó que el costo del proyecto era de $16.000 millones (más de ¢8.900 billones al tipo de cambio de noviembre de 2016, cuando se presentaron las obras).

Si las declaraciones de D’Ambrosio se apegan a la verdad, Alvarado y Méndez Mata se hubiesen ganado cada uno $160 millones.

La propuesta presentada por Cansec planteaba la construcción de 315 kilómetros de vías, en cuenta una carretera con 10 carriles, 4 operativos por sentido, y 2 líneas férreas operativas, con capacidad para movilización de contenedores a doble altura.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Casa Presidencial/ AArchivo/Captura de pantalla

EMAIL: [email protected]

Martes 23 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com