Carlos Alcaraz venció a Frances Tiafoe y alcanza la final del US Open

(CNN Español) — El español Carlos Alcaraz venció en cinco sets al estadounidense Frances Tiafoe , logrando así su primera final de un Grand Slam. Así las cosas, Alcaraz, de 19 años, disputará el título del US Open masculino el domingo contra el noruego Casper Ruud.

En otro vibrante partido del español (venció en cuartos al italiano Jannik Sinner en el segundo partido más largo en la historia de este torneo), se impuso 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3 a Tiafoe, de 24 años, quien eliminó en el US Open a Rafael Nadal.

Frances Tiafoe. Crédito: Mike Stobe/Getty Images

Después de estar abajo en el partido, Tiafoe había forzado un quinto set, deleitando a la multitud del estadio Arthur Ashe, que contaba entre los asistentes a Michelle Obama. Pero fue el joven español y número 4 del mundo quien se recuperó y triunfó en cuatro horas, 18 minutos.

Tiafoe buscaba convertirse en el primer finalista estadounidense de Grand Slam masculino desde Andy Roddick en Wimbledon en 2009. Roddick fue el último hombre estadounidense en llegar a la final en el US Open, en 2006. Roddick también es el último estadounidense en ganar un major, que llegó en el US Open en 2003.

Si Ruud, de 23 años, gana el título, daría el salto más grande al número 1 del mundo en la historia del tenis masculino. Ingresó al US Open en el séptimo lugar. Derrotó al ruso Karen Khachanov 7-6(5), 6-2, 5-7, 6-2 en la semifinal del viernes anterior.

publicidad Si Alcaraz gana, se convertirá en el No. 1 del mundo más joven. Si asciende a la cima, empataría a Carlos Moya, Andre Agassi y Pete Sampras en los saltos más grandes al No. 1 del mundo (desde el No. 4).

Crédito: Matthew Stockman/Getty Images

«Creo que lo más justo es que los dos lleguemos a la final y el que gane la final llegue al número 1 del mundo», dijo Ruud a los periodistas mientras Alcaraz jugaba su semifinal. «Esa sería, creo, la situación ideal».

Esta será la segunda aparición en una final de Grand Slam de Ruud, después de haber perdido en la final del Abierto de Francia a principios de este año ante Rafael Nadal. El de Manacor, que perdió ante Tiafoe en los octavos de final, habría ascendido al número 1 del mundo si Ruud y Alcaraz hubieran perdido en las semifinales del US Open.

Esta será la primera final de Grand Slam de Alcaraz.

Este año hubo cuatro semifinalistas masculinos del US Open por primera vez desde el Campeonato inaugural en 1881 (William Glyn, Robert Gould Shaw, Edward Gray, Richard Sears). Sears pasó a ganar ese título. Carlos Alcaraz US Open

