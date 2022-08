Carlitos Balá cumple años y la línea 39 de colectivos celebra a su pasajero más famoso

Entornointeligente.com /

Será muy difícil extirpar del habla popular de los argentinos frases como «¿Qué gusto tiene la sal?» , «Ea-ea-ea pe-pé», «Sucutrule» , «Zazaza zazazá», «¿Mamá, cuándo nos vamo’ ?» o «Más rápido que un bombero» , porque forman parte no solo de una identificación etaria; también se adecuan a determinadas situaciones en las que la complicidad de ideas se evidencia sin tener que dar más explicaciones.

Informate más Viral: un joven festejó su cumpleaños con temática Marolio

Carlos Salim Balaá nació el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita , hijo de un inmigrante libanés y una argentina descendiente de croatas, comenzó realizando bromas y juegos de palabras a pasajeros de la línea 39, en parte para vencer la timidez y adquirir experiencia .

La línea 39, como cada año, realiza un homenaje a Carlitos Balá, «Nuestro Pasajero Más Famoso» , según la empresa de transporte. «Hace 90 años nacía en el barrio de Chacarita Carlos Salim Balaá, quien más tarde acortó su nombre y se hizo conocido como Carlitos Balá. Si bien en sus inicios realizaba monólogos y chistes a los pasajeros de la línea 39 de colectivos, más tarde eso le permitió relacionarse con el público , venciendo su timidez y adquiriendo experiencia», aseguran en su sitio web.

View this post on Instagram A post shared by LINEA 39 – Transportes SantaFe (@linea_39)

El homenaje de este año se realizó el viernes en la cabecera de la Avenida Jorge Newbery , Chacarita. En el frente del predio, instalaron una escultura de Carlitos Balá iluminada , cuyo autor es el artista Alejandro Marmo .

La obra fue inaugurada por el presidente de la empresa, Javier López , y la diputada nacional, Gisela Marziotta . También estuvieron presentes los familiares de Carlitos, quienes recibieron la obra en escala para llevarse el recuerdo.

carlitos balá.jpg Redes En 2013 , la línea utilizó calcos en los laterales y lunetas para homenajear a Carlitos. Mientras que, en 2015 , aplicaron calcos en la mayoría de las lunetas. Al respecto, Balá aseguró que «hoy, con el paso de los años, del tiempo, me siento con las mismas energías que cuando me inicié en la Línea 39 , haciendo los distintos personajes, y cuando los colectiveros discutían entre ellos para ver quién me llevaba. Son recuerdos que jamás se borrarán».

View this post on Instagram A post shared by LINEA 39 – Transportes SantaFe (@linea_39)

En tanto, en 2009 , Balá fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad por la Legislatura porteña y, en 2017, homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación . El comediante parece no luchar contra el tiempo sino que deja que el tiempo pase , anclado en esa actitud pretérita que sostiene su vigencia.

«Soy un tipo feliz haciendo reír, siempre hice reír y doy las gracias a ustedes por acordarse de Carlitos Balá» , manifestó al recibir el diploma que lo acreditaba como Ciudadano Ilustre y que no era otra cosa que la confirmación del cariño que aún suscita en las nuevas generaciones.

View this post on Instagram A post shared by Carlitos Balà (@carlitosbalaoficial)

El animador logró numerosos éxitos en el rubro radiofónico, televisivo, cinematográfico, teatral y musical . Y se cansó de acumular premios Martín Fierro desde el principio de su actividad televisiva, además de una mención de honor en los premios Estrella de Mar , un homenaje en los premios Gardel y la declaración de «Embajador de Paz» en el Vaticano.

A mediados de la década del 50, tuvo su primera oportunidad para demostrar su vocación por hacer reír a la gente y, tras un casting con Délfor Dicásolo -titular de «La revistas dislocada»-, integró el elenco de aquel famoso programa humorístico, emitido por Radio Splendid -donde compuso un personaje muy nervioso que se ganó la simpatía de la audiencia-, y luego conformó un trío humorístico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locatti , que no fue sino un trampolín para la elaboración de un estilo y su carrera individual .

View this post on Instagram A post shared by Carlitos Balà (@carlitosbalaoficial)

En televisión trabajó en «La telekermese musical» , «El show de Antonio Prieto», «El show de Paulette Christian», «Telecómicos», «Calle Corrientes», «El show súper 9» y, ya como titular, se afianzó con «Balamicina», «El soldado Balá» , «El flequillo de Balá», «El clan de Balá», «Balabasadas» , «El circus show de Carlitos Balá», «El circo mágico de Carlitos Balá» y «El show de Carlitos Balá» .

Llegó a la pantalla grande con «Canuto Cañete, conscripto del 7» , «Canuto Cañete detective privado», «Canuto Cañete y los 40 ladrones», «¡Esto es alegría!», «Brigada en acción», «El tío Disparate», «La carpa del amor», «¡Qué linda es mi familia!» , entre otras películas. Y su último filme, «Tres alegres fugitivos» , rodado en 1988.

View this post on Instagram A post shared by Carlitos Balà (@carlitosbalaoficial)

Su discografía es más que abundante y curiosamente no surgió al principio de su carrera sino tan solo en 1971 , con «El circus show de Carlitos Balá» , seguido por «El show de Carlitos Balá», «Papá Balá», «¿Y qué gusto tiene la sal?» , «Aquí llegó Balá», «Un gestito de idea» , «Los éxitos de Carlitos Balá», «Lo mejor de mi repertorio» y el más reciente «Las más lindas canciones de Carlitos Balá» . Los éxitos de venta nunca le fueron ajenos.

En los últimos años realizó giras de circo por las provincias argentinas; en 2009 acompañó al payaso Piñón Fijo en su show; y en 2011 participó junto a la conductora infantil Laura Franco en el espectáculo «Panam y circo» como invitado especial. Pese al paso de los años, adquirió un protagonismo inusitado.

View this post on Instagram A post shared by Carlitos Balà (@carlitosbalaoficial)

Su vida fue reflejada en un libro, «Aquí Llegó Balá – La fabulósica vida de Carlitos» , escrito por Rubén Carrera , autotitulado «su fan número 1». Recopila lo más significativo del artista, desde su niñez y primera juventud, su consagración como artista popular y la permanencia de su figura.

