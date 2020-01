Carles Aleñá no descartaría jugar para el Real Madrid

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Carles Aleñá descubrió durante una entrevista concedida a la Cadena Ser que “desde octubre” tenía decidida su salida del Barcelona en el mercado de invierno reconoció haber pasado “unos meses muy complicados” por su ostracismo y sorprendió al admitir que no cerraría la puerta a jugar en el Real Madrid en un futuro: “En el fútbol, nunca digas nunca”.

El centrocampista catalán, que jugará cedido en el Betis hasta final de temporada, afirmó que en agosto se sintió “sorprendido” por pasar de la titularidad en el primer partido de Liga frente al Athletic al más absoluto de los ostracismos. “Me sorprendió que el entrenador me apartase. Cuando empiezas como titular y tras una primera parte mala del equipo ves que te apartan así… Fueron unos meses bastante complicados”, convino, asegurando que a pesar de ello, “nunca hubo mal rollo con el entrenador; él lo decidió así, es el que manda y no hubo más”.

Carles Aleñá sonríe durante su presentación con el Betis EFE “Me sorprendió y está claro que te molesta porque trabajé duro para volver, pero fue su decisión”, reafirmó Aleñá, quien confirmó que Valverde “nunca me dijo nada de por qué no me convocaba. La relación, eso sí, siempre fue buena”, incluso cuando el técnico ya conocía directamente sus intenciones. “A principios de diciembre ya lo tenía claro y él sabía que mi decisión estaba casi tomada”, descubrió el nuevo jugador del Betis, quien agradeció al técnico “que me dejase elegir, tal como ponía mi cláusula”.

MADRID Y CANTERA Reafirmado en su condición de profesional, Aleñá no le cerró la puerta a la posibilidad de fichar por el Real Madrid en un futuro, destacando su condición de culé pero siendo muy ambiguo en su respuesta. “El fútbol da muchas vueltas. Soy del Barça de toda la vida y así de entrada costaría. Pero me han enseñado que en el fútbol nunca digas nunca, aunque para mÍ sea el equipo rival”.

Por fin, el mediocampista catalán reivindicó más confianza en el fútbol base, afirmando que el Barcelona “tiene que volver a dar oportunidades a la gente de la cantera, como Ansu “, reclamando al club, y a sus aficionados, “tener paciencia” con los jóvenes que salen de la academia azulgrana.

