Carla Sala y José Delgado, candidatos a concejales de Guayaquil por Centro Democrático 

El pasado 31 de julio, Centro Democrático (CD) confirmó a Jimmy Jairala como su candidato para la Alcaldía de Guayaquil. En ese evento también estuvo Carla Sala, expresentadora de televisión, ya que encabeza la lista de concejales por el distrito 1, en Guayaquil, de ese movimiento político.

Cuando el nombre de Sala fue leído como parte de la lista de candidatos a concejales, su algarabía subió y agradeció al público que estuvo presente

Luego se leyó la lista de candidatos del distrito 2. Allí se nombró al periodista José Delgado. Sin embargo, Delgado no estuvo en el evento, y rápidamente un dirigente de CD tomó el micrófono y aseguró que el comunicador se contagió de COVID-19, y por eso su ausencia. «Pronta recuperación para el compañero», añadió.

Sala tiene una amplia experiencia como presentadora de programas de televisión, como revistas familiares y noticieros. Además, tiene trayectoria como bailarina y modelo. Actualmente tiene 53 años.

«Yo no me he sentido discriminada ni por el peso ni por la edad. Yo no me he sentido discriminada, porque yo me quiero mucho. En mi vida, yo no he estado pendiente de lo que la gente decía, pensaba o creía. Mi mamá siempre me inculcó, desde niña, que no haga caso a los comentarios, que no escuche, que siga adelante, que no mire para atrás. Siempre me decía mi mami: ‘Es la envidia lo que hace que la gente hable’» , expresó Sala en 2021, cuando posteó una sesión de fotos en bikini.

En tanto, Delgado tiene más de 30 años en televisión. Ha trabajado como periodista para varios medios de comunicación tradicionales y digitales. También es productor.

El comunicador se ha destacado por sus reportajes en los que se adentra a zonas suburbanas, camina debajo de los puentes y visita barrios populares para verificar cada una de las denuncias que recibe a través de llamadas. Esos recorridos y varias de las frases de sus entrevistados se han viralizado en redes sociales.

No es la primera vez que personajes reconocidos de la televisión nacional o artistas se postulan para un cargo político, en especial para obtener una curul en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, para las elecciones de febrero del año pasado, la presencia de personajes de televisión, modelos y hasta deportistas fue mínima en relación con las generales del 2017 o las seccionales del 2019.

En 2021, por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC) postuló a Hilda Murillo, que buscaba un espacio como asambleísta en el distrito 2 en Guayas, como tercera principal. Y la animadora Michelle Pozo, por el segundo casillero de alternos en el distrito norte de Pichincha. La votación para ambas no alcanzó.

Mientras que, por el correísmo, la exmodelo María del Carmen Alman fue postulada por la alianza UNES y tampoco logró una curul. En tanto, la periodista Marcela Holguín sí logró una curul y actualmente es vicepresidenta de la Asamblea. (I)

