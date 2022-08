Carla Angola rompe el silencio y esto dijo de la investigación en su contra

Entornointeligente.com /

La fiscalía anunció el inicio de una investigación y la solicitud de orden de captura contra Carla Angola por «apología al magnicidio». Ante esto, la periodista venezolana respondió.

«Hoy con más razón que nunca en esta nueva prueba del ejercicio del terrorismo de Estado por parte del régimen e Maduro; lo que me corresponde es responder con el ejercicio de mi oficio» , comentó.

En ese sentido, la comunicadora acotó que la persona que decida expresar la «opinión real» de los venezolanos termina con una orden de captura en su contra.

«Siempre nos cuestionamos estar lejos, pero particularmente este día reivindica la valía de la práctica del periodismo; incluso en la diáspora, cuando venimos de sistemas criminales como el nuestro, porque si alguien se le ocurre representar el clima de opinión real de los venezolanos es cualquier medio, dentro de Venezuela; lo que realmente siente y anhela el venezolano termina con una orden de captura y después en la cárcel», indicó.

EL MENSAJE A VENEZUELA Carla Angola destacó que las acciones de la fiscalía contra ella son un «mensaje» para los periodistas en Venezuela.

«Esto no es contra mí, esto es un aleccionador mensaje para que mis colegas en Venezuela recuerden que allí informar en un delito y que el régimen siempre se vengará. Por más que han querido silenciar a todo un pueblo; siempre habrá quienes sigamos hablando por él y eso los enfurece, los hace vulnerables y les hace daño», expresó.

Durante su programa Aló… Buenas Noches transmitido por EVTV Miami , Carla Angola señaló que lo que hace Nicolás Maduro para «acabar con los medios de comunicación no les ha funcionado para apagar las libertarias aspiraciones de todo un país».

«Un día como hoy no logra si no acrecentar mi absoluta admiración por todos mis colegas dentro de Venezuela (…) hoy no voy a hablar de lo que dijo Tarek, voy a hablar de lo que con crueldad y alevosía prefirió omitir Tarek; porque mi trabajo hoy no es ponerme en posición de víctima si no abrazar el poder que tiene mi función de servidora pública. Lo que hizo Tarek fue obviar la verdadera noticia. Por ejemplo, en este juicio que como siempre resolvieron en mitad de la noche y cómo tapó lo que su régimen hizo en la oscuridad antes de llevar a 17 personas ante un juez para acusarlos por cometer un presunto magnicidio», manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INVESTIGAN Y SOLICITAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA CARLA ANGOLA POR «APOLOGÍA AL MAGNICIDIO»

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com