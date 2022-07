Cargada agenda cultural para este fin de semana

Entornointeligente.com /

La comedia musical Los hombres solo piensan en sexo/hot vuelve a escenario este viernes, a las 20:30, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). La puesta en escena continuará los sábados y domingos, a las 20:30, y las entradas valen G. 60.000 de modo anticipado y pueden adquirirse al (0991) 322-213, mientras que el costo en boletería es de G. 80.000.

En escena se recrearán diversas conversaciones de temática sexual entre hombres, donde hablarán sobre asuntos como tipos de mujeres en la cama, diversas experiencias sexuales, mitos sobre el pene y clases de orgasmos femeninos.

Por otra parte, la artista argentina Martina Tini Stoessel se presentará este sábado, a las 21:00, en el ruedo central de la Expo de Mariano Roque Alonso (ruta Transchaco, km 14). Las entradas del sector Vip Césped B (G. 83.000) ya están agotadas, mientras que aún quedan disponibles las de los sectores Vip Césped A (G. 260.000) y Vip Tini (G. 670.000). Las mismas se pueden adquirir en los puntos de la Red UTS.

Otra opción musical será con el bossa jazz y está marcada para este sábado, a las 21:00, en el Teatro de las Américas, del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), sobre José Berges 297 casi EEUU. Las entradas valen G. 50.000 y se pueden comprar en los puntos de la Red UTS.

Se presenta Denise Hentscholek (guitarra y voz), arreglista y docente de música, en compañía de los músicos Giovanni Primerano (piano), Paula Rodríguez (bajo y contrabajo), Juanpa Giménez (guitarra) y Dani Pavetti (batería). El repertorio incluye piezas de referentes de la bossa nova, el jazz, la música popular brasileña (MPB) y el pop, tales como Ivan Lins, Djavan, Tom Jobim, Marcos Valle, Vinicius de Moraes, Stevie Wonder, Cole Porter, The Carpenters, The Beatles y otros más.

Opciones infantiles Entre las opciones de teatro infantiles se incluye Frankenstein , en la versión libre de la novela de Mary Shelley, que sube a escena el sábado y domingo, a las 17:00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Se trata de una comedia musical para que toda la familia ría de miedo. Las entradas anticipadas valen G. 35.000, mientras que en boletería costarán G. 50.000. Para reservas, contactar al (0991) 322-213.

Asimismo, La Bella y la Bestia continúa en el Espacio Casa Mayor, sobre Malutín y Guido Spano, con funciones el sábado y domingo, a las 17:00. Entradas a G. 35.000 (anticipadas) y G. 50.000 (en puerta). Reservas al (0991) 322-213.

El elenco La Familia Café con Leche presenta Historia de un viaje.. ¡y qué viaje! , que trata de una tierna y musical historia de amor entre dos payasos. La puesta será a las 18:00 en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129), este sábado y domingo. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000, mientras que en boletería valdrán G. 60.000. Para reservas, contactar al (0981) 575-335 o al (0981) 410-132.

Pedacito de luna, de Fidel Rojas Sánchez, se estrena este domingo, a las 17:00, en el Teatro de las Américas (José Berges 297 casi EEUU). Se inspira en el mito-leyenda guaraní del Jasy Jatere. Los accesos de modo anticipado cuestan G. 40.000, previa reserva al (0971) 779-017, mientras que en boletería del teatro valdrán G. 50.000.

Para los más pequeños, se ofrece el show de títeres de la compañía cordobesa Fresca Viruta Espacio, con la obra Poroto El Semillo , que sube a escena en la Sala La Correa (General Díaz 1163), este viernes, sábado y domingo, a las 17:00. Entradas unitarias valen G. 40.000 en puerta, mientras que de modo anticipado se ofrecen dos tiques por G. 60.000, previa reserva al (0982) 764-554.

El taller de ilustración Aves que habitan en la ciudad continuará el sábado, de 9:00 a 11:30, en la Bioescuela Popular El Cántaro, sobre Vía Férrea y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Areguá. Acceso gratuito. Más informes al (0971) 116-250.

La Zorra y las Uvas se denomina la puesta del autor brasileño Guilherme Figueiredo, que se presenta en dos únicas funciones en el Teatro Arlequín (Antequera 1061 entre República de Colombia y Tte. Fariña), los días sábado y domingo, a las 19:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 hasta este viernes y para reservas llamar al (0994) 379-455. En tanto, en la boletería del teatro los tiques costarán G. 60.000.

El teatro animado para niños Valorate valorando los valores invita a los niños a aprender divirtiéndose mediante la música, el canto, la danza y la historia. Se presenta este domingo, a las 18:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco y Alberdi). El costo de las entradas es de G. 50.000 y se puede adquirir al (0981) 641-406.

