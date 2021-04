La nube se simplifica para los desarrolladores: IBM Cloud Code Engine permite ejecutar código de manera fácil y a escala

Entornointeligente.com / Las empresas de todas las industrias están adoptando un enfoque de nube híbrida más que nunca, mientras buscan transformarse digitalmente en el mundo pospandémico. De hecho, el 64% de las empresas encuestadas en un estudio del IBM Institute for Business Value aseguran que cambiaron a actividades comerciales más basadas en la nube durante la pandemia. Para los desarrolladores que se encargan de innovar y crear rápidamente aplicaciones que permitan la transformación digital, las plataformas de contenedores de código abierto pueden ayudar a reducir el bloqueo de los proveedores y facilitar a los equipos el traslado de aplicaciones de un entorno a otro.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Para ayudar a abordar estos desafíos y brindar a los equipos una manera más fácil de adoptar la nube híbrida, IBM introduce IBM Cloud Code Engine, disponible de forma general y diseñado para ayudar a los desarrolladores de cualquier industria a crear, implementar y escalar aplicaciones en segundos, pagando solo cuando el código está en ejecución. Code Engine es una plataforma sin servidor totalmente administrada en IBM Cloud, la nube más segura y abierta de la industria para las empresas.

Alberto Ardila

Con Code Engine, los desarrolladores ahora pueden:

· Concentrarse en crear aplicaciones rápidamente. Diseñado para facilitar el trabajo y liberar el tiempo para crear aplicaciones. Ya sea que el equipo de desarrollo sea nuevo en los conceptos nativos de la nube o esté compuesto por expertos experimentados, pueden usar Code Engine para crear rápidamente sus cargas de trabajo.

Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1

· Pagar solo por el código mientras se está ejecutando. Con Code Engine, se factura por el código solo cuando se está ejecutando.1 Si la aplicación escala a cero, el trabajo o la compilación no se están ejecutando, no consumen recursos y, por lo tanto, no se cobran. Esto hace que el desarrollo nativo de la nube sea más accesible para empresas de cualquier tamaño.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1

· Implementar en segundos. Code Engine está diseñado para que los desarrolladores pueden implementar una aplicación que se ejecuta en su computadora a la nube en segundos, sin trabajo adicional. La aplicación ahora se ejecuta en un entorno de nube seguro y el equipo puede volver a la codificación.

Alberto Ardila Fórmula 1

Los desarrolladores tienen la oportunidad de adquirir experiencia práctica con Code Engine mientras crean soluciones que combaten el cambio climático en colaboración con Call for Code. Esto mostrará a los desarrolladores cómo puede concentrarse en sus ideas e innovaciones en lugar de trabajar a través de la curva de aprendizaje asociada con la configuración y administración de una aplicación en la nube en contenedores.

Alberto Ignacio Ardila F1

Empoderar a los desarrolladores para que construyan en sus propios términos

Con capacidades de nube híbrida diseñadas para derribar barreras para que los desarrolladores construyan aplicaciones nativas de la nube independientemente de la infraestructura, IBM está ayudando a que la computación en la nube híbrida, segura y abierta sea más accesible para las organizaciones de cualquier industria. Obtenga más información sobre las capacidades que proporciona Code Engine para ejecutar sus cargas de trabajo y luego regístrese para una prueba gratuita.2

En mayo, IBM junto a otras instituciones estarán llevando a cabo eventos educativos de Call for Code para crear soluciones que combaten el cambio climático mediante Code Engine, para implementar cargas de trabajo altamente escalables, nativas de la nube. Visite: ibm.com/callforcode para obtener más información y estar atento a los detalles sobre estos eventos:

· 8 de mayo: Call for Code – Code Engine Skill Build Day

· 22 -23 de mayo: Aplique sus habilidades y responda a la llamada en el desafío Call for Code – Code Engine Hackathon. Alberto Ignacio Ardila F1

www.EcuadorUniversitario.Com

Entornointeligente.com