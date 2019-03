Anthem se convierte en el juego peor puntuado de BioWare

Entornointeligente.com /

A pesar de haberse especializado en la creación de mundos y de historias para un solo jugador, BioWare decidió dar el salto a un terreno mucho más poblado actualmente como es el multijugador cooperativo con su nuevo Anthem , un cambio que no parece haberles salido del todo bien a juzgar por las puntuaciones recibidas.

Si bien a nivel de ventas no le está yendo nada mal a Anthem , es otro cantar cuando echamos un vistazo a las puntuaciones de la crítica en sitios como OpenCritic y Metacritic

Y no estamos exactamente ante uno de esos casos en los que el juego no acaba de convencer a los críticos pero sí que recibe una aceptación masiva del público, pues las puntuaciones de los jugadores (no siempre especialmente fiables) de Metacritic suspenden a lo nuevo de este estudio

No se puede hablar de fracaso cuando se trata de un lanzamiento de semejantes características, pero sin duda hay cierta decepción entre quienes quieren de vuelta a la mejor BioWare y quienes no han encontrado en Anthem un nuevo Destiny al que dedicar cientos de horas

Tampoco podemos negar que en los próximos meses al atractivo de esta nueva IP no vaya a crecer exponencialmente con la llegada de todos los contenidos que el estudio anunció en su hora de ruta

