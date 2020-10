Otra vez Elmer Cáceres Llica

Entornointeligente.com /

Por: Elmer Mamani

Elmer Cáceres Llica es una máquina de hacer polémica. El gobernador regional de Arequipa llegó elegante, ataviado con un saco crema con bordados andinos, para inaugurar una avenida construida en la asociación Peruarbo del Cono Norte, en el distrito de Cerro Colorado. Tras mencionar que culminarán todos los tramos de la obra, empezó disparando sus balas contra el presidente Martín Vizcarra por la obra, paralizada desde 2017, Majes Siguas II. Luego se ocuparía de los chilenos, la empresa Cobra, del genovés Cristobal Colón y hasta de las mascarillas.

Presidente, no meta sus narices en Arequipa “Señor presidente, por favor déjenos trabajar en Arequipa . Suficiente con sus problemas en Lima. (…) Le ruego con el respeto que se merece, no meta sus narices acá en Arequipa“, se dirigió Cáceres al mandatario, acusado de recibir dinero de Obrainsa cuando fue presidente regional de Moquegua .

PUEDES VER: Elmer Cáceres Llica anunció que no postulará a la presidencia de la república Indicó que Majes II es de Arequipa y no quiere que la región sea una mesa de partes con Lima, ante la propuesta del Ministerio de Agricultura para reactivarla.

Insistió, como cuando estuvo en campaña, en reducir a 20, 10 y 5 hectáreas, los módulos de 200 hectáreas que serán irrigados por el proyecto. “…y tiene que venderse (las tierras), no a los hermanos entre comillas chilenos. Majes II es para los peruanos”. Informó que pedirá que al Congreso agendar el proyecto de ley para conseguir una garantía soberana de US$ 104 millones para financiar el cambio tecnológico.

Acta para Majes II no es física, sino virtual Cáceres se aferra a que el acta de suspensión de Majes II , firmada con la empresa Cobra, es “bamba”. En el documento el gobernador se compromete a aprobar la polémica adenda 13 para la mega obra. “No tiene validez, por que no se ha redactado de manera física, al parecer es un acta virtual, la cual tenemos que revisar”. Añadió que aprobó varias actas para encaminar Majes II, pero no para aceptar la adenda 13

Además indicó que la solicitud de caducidad al contrato no tiene sustento legal. “No procede, esta decisión no puede ser tomada unilateralmente. Continúa el plazo de suspensión del contrato. Además hemos enfrentado una pandemia mundial”, aseguró la autoridad

Según mis cálculos ganaba la presidencia Cáceres declinó a postular a la presidencia del Perú. Semanas atrás indicó que partidos lo habían convocado para llegar a Palacio. “Me habría gustado participar en la contienda nacional. Sin embargo ante circunstancias como Majes II, tengo que estar al mando de este barco”, sostuvo apenado ayer, último día para que las autoridades renuncien a sus cargos para las elecciones de 2021

PUEDES VER: Ley para renegociar deudas con bancos no beneficia a todos Pidió disculpas a sus simpatizantes de la selva como en Ucayali , Cajamarca , San Juan de Lurigancho (Lima), Tumbes. El gobernador asegura que hubiera estado en la disputa electoral. “Esta coyuntura es especial. No hay un favorito, según mis cálculos políticos, sí podíamos ganar la presidencia, pero pesa más Arequipa“, declaró

Mi repudio total a Cristóbal Colón La autoridad también causó controversia al marcar su posición ante el Día del Descubrimiento de América , recordada ayer. Criticó la fecha y a su causante: el marino genovés Cristóbal Colón, a quien calificó de genocida

“No hay nada que recordar, si no de refutar a este fulano Cristóbal Colón, que deberían sacarlo de la currícula de enseñanza de nuestro país. Mató, violó, asesino a miles, a millones de hermanos”, indicó Cáceres indignado

En su explicación tuvo inconvenientes al recordar a las tres carabelas. En vez de mencionar Santa María, dijo Tía María, el proyecto minero de Islay

Nos contaminamos por los barbijos Casi al finalizar su ponencia, Cáceres indicó que ya es hora de que la población esté alegre. Dijo que a cada reunión que asiste, encuentra a las personas opacadas por el uso de barbijos. “Considero que debemos dejar ya estos barbijos en un momento. Ya mucho ya. Nos estamos contaminando con este monóxido de carbono que emitimos e inhalamos. Es como si le pusieran a la burra un bozal”

Antes de su despedida se le consultó por el proceso de revocatoria que iniciarán en su contra parea quitarlo del cargo. “La gente de Arequipa me quiere”, y se retiró

Gobernador no es un reyezuelo Harberth Zúñiga- Consejero regional

El gobernador Elmer Cáceres debe entender que no es reyezuelo y que más bien es parte de un estado unitario, Arequipa es parte del Estado peruano. Y como demócrata debe someterse a los niveles de gobierno. Debe guardar respeto a la investidura del presidente Martín Vizcarra y no manifestar que no se meta con Arequipa . Además es su costumbre desdecirse de lo que dice o negarse de lo que hace. Sino como explicamos que su cuenta Facebook no es su cuenta, o que el acta firmada con Cobra para Majes II no es su firma

