Carcelén fue multado en Barcelona por video filtrado

Michael Carcelén , volante de Barcelona SC, fue multado por el club debido al video que circuló en redes sociales, donde aparecía ingiriendo bebidas alcohólicas.

Pese a que en el momento que se filtraron las imágenes, tanto el jugador como la institución optaron por el silencio, lo cierto es que decidieron realizar los correctivos casa adentro, sin necesidad de salir en la prensa.

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno , aprovechó la rueda de prensa por la presentación del estratega Fabián Bustos para hablar sobre el tema Carcelén y otros más, que estuvieron rondando durante la anterior semana.

Sobre el jugador, la máxima autoridad canaria reconoció que fue sancionado económicamente de acuerdo con el manual de ética y comportamiento que maneja el club.

«Michael Carcelén tiene que aprender que el jugador de Barcelona SC tiene el sello tatuado las 24 horas y representa al club, no solo cuando tienen la camiseta», argumentó Alfaro Moreno.

El presidente canario no ahondó más en el tema y sentenció que el club necesita a un Carcelén concentrado, a tope y que pueda festejar el posible título este 2022.

Problemática

El pasado miércoles 31 de agosto de 2022, empezó a circular un video en redes sociales donde aparece el futbolista Michael Carcelén.

En las imágenes se muestra al futbolista bebiendo cerveza mientras está de fiesta y escuchando música, con más personas.

La actuación del futbolista generó malestar en los aficionados que vieron con malos ojos lo que ocurría en el vídeo.

Michael Carcelén hasta el momento no dio ninguna declaración de lo ocurrido, sin embargo, su ahora exentrenador Jorge Célico dijo en su momento que aquellas imágenes no eran actuales y se habrían publicado con la finalidad de dañar al deportista, que no fue titular en los últimos juegos por el torneo local.

«Pasó cuando yo di franco por la fecha FIFA, cuando él tenía la posibilidad de hacer eso o lo que se le ocurra… Pero lo sacan ahora cuando el equipo está mal, el que hizo eso es un mala leche «, agregó el argentino.

