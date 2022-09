Carcedo se olvida del capitán Zapater

Entornointeligente.com /

A lberto Zapater todavía no ha debutado en esta temporada y no ha sido por ninguna lesión. El capitán es el único jugador de campo de la primera plantilla que ha estado convocado en las seis jornadas y no ha tenido minutos todavía. Juan Carlos Carcedo no ha contado con él y ha preferido decantarse por otras opciones.

A sus 37 aáos, el capitán zaragocista sigue trabajando para ayudar cuando el míster lo requiera. El compaáero que más se asemeja a sus características sería Petrovic y el serbio, que estuvo cerca de salir este verano, sí ha participado en cinco encuentros saliendo desde el banquillo. Apenas ha jugado poco más de media hora pero está por delante del ejeano para el entrenador riojano.

Zapater no ha desvelado si esta será su última temporada pero va a depender del peso que tenga en el equipo. Hasta ahora solo está pudiendo echar una mano desde fuera del terreno de juego, pero no pierde la fe y confía en que tener su oportunidad en algún momento porque la Segunda división es muy larga y se necesita de todos. En las dos últimas temporadas, donde ha estado sano, el aragonés siempre ha rondado los 30 encuentros y ha superado los 1.500 minutos .

Dani Lasure y Jairo Quinteros tampoco se han estrenado todavía, pero son casos diferentes. El lateral no cuenta para Carcedo y están por delante Fuentes y Nieto. Tendrá difícil jugar. Mientras, que el boliviano llegó al final del mercado y es el cuarto central. Podría disputarle el puesto a Lluís López mientras dure la baja de Francés , pero el catalán está atravesando su mejor momento como zaragocista.

