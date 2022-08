Carburante più economico in Spagna

Entornointeligente.com /

MADRID:- Dopo il picco di giugno il prezzo dei carburanti è sceso ulteriormente anche nel corso di questa settimana. I prezzi medi sono, per il diesel di 1,85 euro e per la benzina di 1,86 euro, i più bassi da maggio. Nonostante ciò, un anno fa un pieno di benzina o di gasolio per riempire un serbatoio di circa 55 litri costava tra i 13 e i 22 euro in meno. Sono cifre che riflettono l’andamento del mercato del barile di petrolio anche se quello del Brent a cui fa riferimento l’Europa è sceso di poco al di sotto dei 100 dollari.

Il prezzo dei carburanti dipende da vari fattori che includono il prezzo del barile di petrolio, le tasse, il costo del trasporto e il margine di guadagno. In questi ultimi mesi la spinta al rialzo è dovuta essenzialmente alla guerra tra la Russia e l’Ucraina.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com