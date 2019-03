Caravanchela evoluciona su Funky Feeling en Medellín

Entornointeligente.com / Silvia y Guillermo Palencia empezaron creando música basada en el funk, ese fue el sello de su primera producción discográfica independiente. Su grupo, Caravanchela, se presenta con una banda completa por primera vez en Medellín este jueves en La Pascasia, pero esta vez con una propuesta más electrónica. El bajo marcado sigue siendo uno de los rasgos que se destaca, pero buscaron evolucionar ese sonido insignia: el funky feeling , que evoca esa potencia enérgica del funk. Su paso en Medellín será la antesala de una nueva apuesta musical: “Este nuevo disco en general decidimos probar sonidos más electrónicos que no habíamos probado. Intentamos probar composiciones más pop, que son completamente de nuestro gusto, y que nos ayuda a llevar un mensaje más contundente”, cuenta Guillermo. Sus más recientes lanzamientos son Hey!, Suerte (que te vi) y Como Tú (te fuiste) , que ya cuenta también con una versión acústica junto a Manu Negrete . Estas tres canciones le apuntan a una audiencia más grande y tienen en la mira seguir expandiéndose internacionalmente, ya dieron sus primeros pinos en México. Puede leer: La Pascasia le apuesta en grande a la cultura con Común y Corriente Aunque su nuevo álbum ya está terminado y están ultimando detalles, no le tienen nombre todavía ni una fecha exacta de publicación. Sí tienen claro que el concierto de lanzamiento de ese trabajo será el 30 de mayo en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá. Su productor en esta oportunidad es Pedro Rovetto , quien ha sido insignia de la escena independiente del país. “Para este álbum fuimos más meticulosos en el proceso de composición, producción y grabación”, dice Silvia. “Hicimos una reflexión de que las personas hoy en día no nacen escuchando un bombo acústico o un bajo acústico necesariamente, ellos nacen escuchando beats y sintetizadores. No podemos ser ajenos a esa realidad”, añade la cantante. El concierto será en La Pascasia y empezará a las 9:00 p.m. y contará también con la participación del grupo Bella Vista. Las entradas están disponibles en Sala Llena . Lea también: Cuando la música es libre, se ganan batallas LINK ORIGINAL: El Colombiano

Entornointeligente.com