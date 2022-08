Caravana con 500 migrantes sale de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Una caravana de cerca de 500 migrantes partió este lunes desde Tapachula, en el sureste mexicano con el propósito de llegar a Estados Unidos. Esto porque no han podido regularizar su situación migratoria en la frontera de México con Guatemala.

El grupo de extranjeros llevaban varios días varados en Tapachula. Está conformado en su mayoría por personas de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Ecuador

Migrantes varados en el sur de México

El conjunto de migrantes irregulares salió del parque Central Miguel Hidalgo con familias enteras y hombres solos. Llevan consigo maletas de ropa, sombrillas, botellas de agua, cartones y carriolas para transportar a sus hijos.

La falta de dinero, comida y la desesperación de no poder obtener sus papeles ante las autoridades migratorias mexicanas los obligó a salir en esta nueva caravana.

El hondureño César Cancino narró a Efe que lleva cuatro meses en Tapachula porque antes le dieron un visado. Pero en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, autoridades rompieron este documento porque le dijeron que no estaban aceptando ese trámite.

«Nosotros no estamos aquí para hacer la invasión, sino que estamos para tener el sueño americano. Tengo cuatro días que no he comido, todas mis cosas me han robado, me han asaltado y maltratado. Otro de los casos es que mi familia está enferma», comentó.

Los migrantes pasaron el primer retén migratorio ubicado en el ejido de Viva México, unos 6 kilómetros al norte de Tapachula. Allí cruzaron sin contratiempos ni molestias por ninguna autoridad migratoria.

