Caras nuevas, guerras e inflación: líderes mundiales toman la palabra en la ONU

Las sesiones de alto nivel de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas comienzan mañana martes 19 de septiembre y se extenderán hasta el próximo sábado.

La inflación, el cambio climático, el conflicto en Ucrania y la amenaza de un posible regreso de la guerra fría están entre los principales temas en las agendas de los más de 100 líderes mundiales que asistirán a la 77 Asamblea General de la ONU en Nueva York, una edición con altas expectativas por la cantidad de caras nuevas al frente de las delegaciones, entre ellas varios presidentes latinoamericanos.

La reunión de alto nivel comenzará el martes 20 y se extenderá hasta el próximo sábado 26. Su eje central, titulado «Un momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados», pone en evidencia que el mundo sufre de manera interconectada una gran crisis – agravada por la pandemia de COVID-19, las recientes guerras y los efectos del cambio climático -, a la que hay que hacer frente con estrategias coordinadas.

Son notables las ausencias de los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, figuras clave en los recientes acontecimientos. Muy esperada será la intervención de los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden y de Ucrania, Vladimir Zelenski, quien hablará en la sesión de la tarde del miércoles 21.

Previo al segmento de jefes de Estado, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York centró su mirada este lunes en la Educación y su poder transformador, en el cierre de una cumbre que dio la palabra a los jóvenes y comprometió a los jefes de Estado a priorizar una forma de aprendizaje justa y equitativa.

0:00 0:01:34 0:00 Descargar 128 kbps | mp3 64 kbps | mp3 Pop-out player Latam en la ONU: caras nuevas y problemas viejos Entre las apariciones más esperadas están los estrenos de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro, cuyas victorias electorales han inclinado la balanza en favor de la izquierda en la región.

Se espera que Petro se refiera a sus esfuerzos por lograr «la paz total» en Colombia a través de pactos con todos los grupos insurgentes que todavía operan en la nación, incluidas bandas criminales y la disidencia de las ex FARC. El resultado más notable hasta ahora es la reanudación inminente de los interrumpidos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla en activo más antigua de Latinoamérica.

Según han adelantado fuentes de la Casa de Nariño a la prensa, Petro también hablará sobre la necesidad de dar un giro a la guerra contra las drogas y dejar atrás estrategias que no han probado ser eficaces en el caso colombiano. Este es un tema en el Estados Unidos juega un papel principal y sobre el que se espera tratará con Biden durante su presencia en Nueva York.

En contraste, Boric no ha adelantado mucho sobre los puntos de su intervención. En la Cumbre de las Américas en junio pasado, el mandatario llamó la atención sobre la necesidad de acciones coordinadas para frenar el deterioro climático, con menciones especiales a las energías renovables; y llamó a erradicar los paraísos fiscales, al tiempo que expresó preocupación por el manejo actual de las crisis migratorias.

Existe expectativa sobre las palabras del líder progresista acerca del rechazo contundente de los chilenos al proyecto de nueva Constitución propuesto por la administración de Boric, que todavía no ha despejado la incógnita de como continuará el proceso de actualización de la Carta Magna en Chile.

Por su parte, la hondureña Xiomara Castro centrará sus palabras en el manejo de la migración, la seguridad alimentaria, desastres naturales, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, según un comunicado de su oficina.

Otros grandes actores de la región como Argentina y Brasil aprovecharán el espacio en el podio para exponer problemas de su realidad.

Jair Bolsonaro, que busca la reelección a la Presidencia basileña el próximo 2 de octubre, aprovechará para hacer campaña y exponer los puntos de su política a sus votantes, adelantó a la prensa el secretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería brasileña, Paulino Carvalho, quien también informó que Bolsonaro hablará sobre la guerra en Ucrania, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, un tema por el mandatario brasileño ha recibido fuertes críticas por parte de ambientalistas.

Por su parte, se espera que el presidente argentino Alberto Fernández aborde el reciente atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández y, como es habitual en las intervenciones de los mandatarios argentinos, pida al Reino Unido sentarse a la mesa de negociación para tratar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

Entre otros discursos esperados está el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien propondrá firmar una tregua de cinco años entre todas las naciones que incluirá el cese de toda acción bélica, inclusive pruebas militares. AMLO también planteará la creación un comité para favorecer el diálogo entre Rusia y Ucrania integrado por el papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de la India, Narendra Modi.

En el caso del mandatario venezolano Nicolás Maduro, si interviene se espera que lo haga vía telemática porque las sanciones impuestas a su país por Washington le prohíben la entrada a EEUU desde agosto de 2017.

Una de las sorpresas de esta sesión es la presencia del mandatario peruano, Pedro Castillo, a quien el Congreso de su país le dio la autorización para viajar a Nueva York. La institución y Castillo han estado enfrentados casi desde su ascenso al poder hace dos años, al punto de que el Congreso no sancionó su asistencia a la toma de posesión de Gustavo Petro en agosto pasado.

Jefes de estados de América Latina y el mundo se preparan para las sesiones de alto nivel de la 77 Asamblea General de la ONU, que comienza el martes 19 de septiembre de 2022. [Fotografía: Iacopo Luzzi] Estreno de Alemania y Reino Unido y expectativa por Zelenski Europa llega a la Asamblea Nacional en medio de una las crisis más serias en sus años recientes. La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia han puesto en jaque los suministros de energía de países como Alemania, cuyo canciller, Olaf Scholz, se estrenará en el podio de la ONU.

La flamante primera ministra británica, Lizz Truss, llega a Nueva York horas después del funeral de Estado de la reina Isabel II. Se espera que Truss aproveche para reunirse con otros líderes mundiales y consolidar alianzas en el marco de la Asamblea. Truss y Biden pospusieron su encuentro bilateral durante los actos funerales de la reina y se prevé que conversen el próximo miércoles

A pesar de no estar en Nueva York, el discurso remoto de Vladimir Zelenski será uno de los más seguidos, en un momento en el que Ucrania ha logrado dar un giro al conflicto con Rusia y ha recuperado terrenos ocupados en el sur del país. Se espera que Zelenski utilice el podio para seguir denunciando la agresión de Moscú y continue pidiendo apoyos y siga denunciando las agresiones de Moscú.

