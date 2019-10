Caraqueños tomaron las calles este jueves en solidaridad con el pueblo del estado Zulia #24Oct

Entornointeligente.com /

Para manifestar y solidarizarse ante la terrible situación que sufren los zulianos por la falta de servicios públicos, fallas que se han generalizado por todo el territorio nacional, miles de Caraqueños atendieron el llamado a calle hecho por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó-

En efecto, durante la protesta el diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Gilber Caro, aseguró que la ineficiencia y la corrupción del régimen de Nicolás Maduro es la principal causa de la crisis zuliana.

Todos los venezolanos debemos darle un apoyo a esta tierra que nos ha dado tanto, por eso hoy nos solidarizamos con los hermanos del Zulia y nos comprometemos a no abandonar esta lucha.

Lamentablemente este régimen nunca asume las responsabilidades y siempre busca culpables.Nosotros sí asumimos el compromiso de defender los derechos humanos.Hermanos del Zulia, no están solos. Caracas se solidariza con

Durante una masiva movilización que partió desde la Plaza Francisco de Miranda de Los Dos Caminos, hasta la sede de Corpoelec en El Marqués, los presentes protestaron con consignas, pancartas y banderas, exigiendo servicios públicos de calidad y respeto a los derechos humanos en el país.

La diputada a la Asamblea Nacional y representante de la mujer venezolana, Manuela Bolívar, resaltó la importancia de que la población se mantenga en las calles.

“Hay que entender que no podemos salir de esta crisis y la usurpación, si no mantenemos la presión interna y eso significa movilizarnos para exigir todos nuestros derechos. Protestamos por el Zulia, el derecho a la de educación, la salud, servicios públicos de calidad y por todos, porque sin presión no avanzamos”.

El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, explicó que esta protesta involucra a todo el país. “Lo que sufre el Zulia lo padece toda Venezuela, la corrupción acabó con los servicios públicos y es nuestro deber ciudadano exigir mejoras”.

El también parlamentario, Rafael Veloz, expresó que “el país está colapsado, este régimen usurpador nos ha llevado a un nivel de pobreza crítica, por eso todos los sectores laborales y sociales están movilizados”.

El responsable del estado Miranda de Voluntad Popular, Alfredo Jimeno, denunció que la falta de servicios públicos agudiza a su vez el problema de seguridad, explicando que si no hay luz la población queda a la intemperie durante la noche.

La coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular y representante del gremio de enfermeras, Ana Rosario Contreras, enfatizó que “los venezolanos deben convertir la indignación por la crisis que azota al país en acciones que puedan cambiar esta realidad, debemos avanzar para restituir el orden democrático en Venezuela”.

El Coordinador Nacional de VP Social, José Riera, enfatizó que la crisis de los servicios públicos inició hace más de 3 años, acabando con la calidad de vida de los zulianos y de todos los venezolanos. Seguidamente el legislador y representante del sector construcción, Fernando Orozco, afirmó que “la crisis en el país nos obliga a salir a protestar, no por la política sino porque esta situación no se aguanta más”

El gremio Justicia de VP también participó en la manifestación y en la voz de la Dra. Adriana Esculpi, afirmaron que seguirán apoyando al estado Zulia y todas las manifestaciones sociales,aseverando que los profesionales del área legal y tribunalicia no ueden ejercer libremente su profesión porque en Venezuela no hay democracia. El responsable de las Universidades de VP.

Robert Rodríguez afirmó que los universitarios se suman a la rotesta por la total destrucción de la educación en nuestro país. La integrante de la dirección nacional de la tolda naranja, Celia Fernández aseguró que los líderes vecinales están organizados para apoyar el llamado a calle convocado por el presidente (E)de Venezuela, Juan Guaidó y saldrán de nuevo el proximo 16 de noviembre.

En la protesta y movilización también estuvieron presentesrepresentantes de diversos partidos políticos, gremios, sindicatos,integrantes de Voluntarios por Venezuela y sociedad civil quienesafirmaron que participarán en el llamado a calle del próximo 16de noviembre, así como todas las veces que sea necesario hastalograr el cese definitivo de la usurpación y la realización de elecciones libres.

