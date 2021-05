Caraqueños son vacunados contra el covid-19 en el hospital de Los Magallanes de Catia

Entornointeligente.com / Al menos 600 personas de diferentes edades recibieron el pasado lunes la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el hospital Dr. José Gregorio Hernández, de Los Magallanes de Catia.

Crónica.Uno reseñó que los ciudadanos llegaron al centro asistencial en horas de la madrugada, pero muchos de ellos fueron vacunados después del mediodía. Tal es el caso de Leslie, que llegó a las 3:00 am.

La mujer logró vacunarse doce horas después. El medio web aseguró que en la tarde, Leslie, sin ser empleada del centro de salud, se encargó de anotar a las últimas personas que esperaban, sin distanciamiento físico, desde piso 1 por vacunas.

“Bastante rápido, pero me dijeron que no podía decir mucho “, expresó una joven, quien prefirió no decir su nombre a Crónica.Uno, mientras bajaba las escaleras luego de ser vacunada al igual que cuatro de sus familiares, entre ellos su abuela de 81 años de edad.

“Ya estábamos anotados. Ya estaban hechas las tarjetas, venimos del este. No te puedo decir más. Me dijeron que no hablara con nadie”, añadió antes de salir del hospital luego de haber llegado dos horas antes.

Sobre esta jornada de vacunación anti covid-19 no hubo información oficial. Ningún vocero del régimen de Nicolás Maduro informó ni a través de medios públicos o privados ni por redes sociales que en el hospital de Los Magallanes de Catia se podría inmunizar quien quisiera.

Al país han llegado 930.000 dosis: 430.000 de Sputnik V y 500.000 de Sinopharm. Esos son los datos que se conocen de forma pública. Sin embargo, el régimen asegura que han ingresado al país 1.480.000 dosis.

