Carapaz subió al podio de la Vuelta a España 2020

Carapaz, de 27 años, subió al podio junto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta, y Hugh Carthy. EFE Richard Carapaz (Ineos) terminó la Vuelta en la segunda plaza del podio de Madrid, instalado junto al símbolo de la ciudad, la Plaza de Cibeles, poniendo broche a una jornada emocionante, en la que el ciclista carchense disfrutó viendo “muchas banderas de Ecuador”. “Me voy contento de la Vuelta, he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, ha sido precioso. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos”. Carapaz, de 27 años, subió al podio junto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta, y el británico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado. Tras su triunfo en el Giro 2019 y el segundo puesto en Madrid, ahora el listón de Carapaz podría colocarse más alto. ¿El Tour de Francia?. “No sé si el próximo objetivo será el Tour de Francia, aún no lo hemos decidido en el equipo. Lo que está claro es que iré a por alguna vuelta, eso seguro”

