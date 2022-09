Carapaz se llevó la duodécima etapa de la Vuelta a España

Entornointeligente.com /

Málaga.- El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) se llevó la duodécima etapa de la Vuelta a España disputada entre Salobreña y Peñas Blancas/Estepona, de 192,7 km .

Carapaz venció en solitario con un tiempo de 4h.38.26, a una media de 41,5 km/hora, seguido por el neerlandés Wilko Kelderman (Bora Hansgrohe) a 9 segundos y del español Marc Soler (UAE) a 24.

Este viernes tendrá lugar la decimotercera etapa entre Ronda y Montilla, con un recorrido de 168,4 km.

🇪🇨 RICHIIII!

⏪ ¡Vive la alegría de @RichardCarapazM y el staff de @INEOSGrenadiers tras la victoria de hoy!

😁 That smile! Big emotion and pure energy as Richard Carapaz celebrates his first ever Vuelta stage win. #LaVuelta22 pic.twitter.com/z3VCnawhHx

— La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2022 EFE/Unión Radio

