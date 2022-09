Carapaz: «Feliz de volver a las buenas sensaciones»

Entornointeligente.com /

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), ganador en la cima de Peñas Blancas, se mostró «satisfecho de volver a encontrar sensaciones» de tiempos recientes y de lograr estrenar su casillero de victorias en la Vuelta .

«Siento mucha felicidad porque vine a la Vuelta con un objetivo que no he podido conseguir por diversas circunstancias y me había centrado en intentar ganar una etapa. Estoy muy contento con ello. Ha sido una mezcla de todo, felicidad, rabia, orgullo……» , comentó en meta el ciclista carchense.

El campeón olímpico en Tokio, de 29 años, comenzó la Vuelta con dudas en las primeras etapas disputadas en Holanda y al llegar a España perdió las opciones en la general a las primeras de cambio.

«Ahora puedo disfrutar de otras sensaciones. En los tres primeros días en Holanda no estaba del todo bien. Al final, cuando vinimos a España tuvimos montaña de verdad y fue un poco más difícil para mí. Un par de cosas que se complicaron, no pudo ser, y sobretodo ya me mentalicé en intentar ganar una etapa», explicó.

En la cima malagueña de Peñas Blancas, Carapaz remató su primera victoria en cinco participaciones en la Vuelta, carrera en la que fue segundo en 2020 , pero su ambición ya contempla seguir alzando los brazos.

Seguiré intentando «Sabía que podía volver a ganar en la Vuelta. Otros años he sido he segundo, tercero… es la primera vez que gano, así que emocionado. Todavía hay etapas que son muy buenas y lo seguiré intentando. Quiero aprovechar al máximo el nivel que tengo ahora, porque de ahora en adelante, si podemos conseguir otra etapa, bienvenido sea», aclaró.

Carapaz fue astuto en la subida final a Peñas Blancas. El ganador del Giro 2019 atacó a 2 km de meta para llegar en solitario.

«El Bora hizo el trabajo en la subida y yo esperé al último momento. Sabía a 2 km de meta que venían 1,8 kilómetros muy muy duros, y sobre todo que erna muy consistentes. Sabía que tenía un solo movimiento y lo he aprovechado al máximo», concluyó. EFE

