Carapaz dejará de formar parte de Ineos

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz tiene la mente puesta en el Tour de Francia y para ello ha decidido cambiar de equipo, el pedalista olímpico será parte ahora de EF-Education a partir del 2023, donde será el líder indiscutible de esta formación.

«EF Education-EasyPost se enorgullece de anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023», anunció la formación en su web.

Carapaz es una de las grandes estrellas del pelotón y uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de la historia, ganador de:

Giro de Italia en 2019 Tercero en el Tour de Francia de 2021 Segundo en la Vuelta en 202 El vigente campeón olímpico forma parte del reducido grupo de 20 ciclistas que han logrado en la historia subir al podio en las tres grandes pruebas por etapas del calendario ciclista.

«Cuando has ganado una, quieres más. Hay cosas que todavía no he conseguido y me gustaría ganar otra gran vuelta», declaró el ecuatoriano en el comunicado.

«Este equipo quiere ganar una gran vuelta como yo. Es algo por lo que tendremos que trabajar mucho, porque es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y eso es lo que tiene este equipo», insistió el ciclista.

