Caramulo Experience Center: viagem a mais de um século da história do automóvel, com vista para o futuro

Entornointeligente.com /

À porta do Museu do Caramulo , no final de uma manhã primaveril, Salvador Patrício Gouveia entra no seu Alfa Romeo vermelho descapotável e sugere que o sigamos durante cerca de meio quilómetro até ao novo Caramulo Experience Center (CEC), à saída da vila-sanatório do distrito de Viseu . Será certamente o mesmo caminho que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , irá fazer este sábado, para inaugurar um novo ciclo na vida deste empreendimento com mais de meio século de história e que conquistou já um lugar próprio no roteiro turístico e histórico-cultural do país.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com