Carabobo FC se aferra a Libertadores y Aragua «sella» su descenso

Carabobo FC empató con Monagas SC, en partido sin goles, más las combinaciones de otros resultados, deja a la Vinotinto Regional hasta la última fecha (30) de la ronda regular del Torneo Futve con el futuro de Copa Libertadores de América.

Fue una jornada 29 negra para el vecino, Aragua FC, goleado por Hermanos Colmenares 4-1. para enviarlo directo a la segunda división.

Deportivo Táchira venció a Zulia FC (3-1), en Maracaibo, por lo sigue quinto (43) y Deportivo La Guaira, es sexto (43) al dividir en casa de Academia Puerto Cabello (1-1); andinos y naranjas superados por Carabobo por el diferencial de goles; mientras que los porteños quedan más lejos (41).

Carabobo FC empató con Monagas SC Carabobo FC empató con Monagas, Era vital sumar en Maturín, ante un rival que también le servía un punto para asegurar su participación para la próxima Copa Liberadores 2023, que llega a 48 enteros, a falta de la última fecha.

Los dirigidos por Tony Franco, vendrá a Valencia en busca de su destino, cuando reciba el domingo 18 de septiembre (5:00 pm) a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Foto: @Monagas_SC.

Zamora y Metropolitanos sin problemas Zamora FC (54)) y Metropolitanos FC (53) ganaron para seguir primero y segundo de la tabla, ambos y habían conseguido sus boletos a la máxima cita de clubes de América del Sur.

La escuadra zamorana se impuso a Estudiantes, en Mérida 2-1, con goles de Albert González (78′) y del panameño Jovani Welch (90+1′); por los académicos anotó Gregory Matarán, resultado que lo deja en la novena casilla con 38 puntos y con chance ahora en disputar los cupos en los cuadrangulares de la Copa Sudamericana 2023.

Por su parte, el Metropolitanos, que venció de visitante a UCV 3-2, goles de Luis Annese (5′). Carlos Cermeño (35′) y Darwin Gómez (90+3′); aunque los ucevista le dieron pelea con las dianas de Yeangel Montero (32′) y Esli García (42′). Los violetas son segundos con 53 unidades y los universitarios salvan la categoría, aunque son decimoquintos (27).

Deportivo La Guaira aún cuenta Deportivo La Guaira empató con Academia Puerto Cabello (1-1), con gol de Jovanny Bolívar (49′) y por los porteños Alfredo Sthephens (58′) salvó algo, eso deja a los naranjas con 43 puntos, al igual que Táchira y Carabobo, pero es sexto por gol de diferencia, aún tiene chance de entrar entre el G4, pero debe ganar Metropolitanos el domingo y ligar al menos empates de sus rivales.

Por su parte, Puerto Cabello, es octavo con 41 (séptimo) con una remota posibilidad de lograr meterse al G4, porque debe vencer el domingo de visitante a Portuguesa FC y que pierdan Carabobo, Táchira y La Guaira.

Se mete en puesto de los cuadrangulares a Copa Sudamericana, Deportivo Lara, que comenzó a fecha el martes, con victoria de forastero ante Caracas FC 2-1. Goles de Carlos Ramos (76′) y Bryan Castillo (80′). Por los saurios, marcó de penal Juan Pablo Añor (14′).

Aragua FC perdió la categoría Aragua FC fue goleado en Barinas con Hermanos Colmenárez 4-1, con dobletes del colombiano Juan Camilo Zapata (44′ y 66′) y Mario Álvarez (65′ y 90+3′), maquilló Ebby Pérez (35′) que había puesto arriba a su divisa, que perdió la categoría, tras 18 campañas en primera.

Puerto Cabello empató en casa con La Guaira. (Foto: @la_academiapc).

A saber Aragua FC bajará a segunda división, tras permanecer 18 temporadas consecutivas en primera categoría. La divisa subió en la campaña 2004-2005, tras pasar sus dos primeros torneos abajo. Eso indica que es la primera vez que baja, tras su fundación el 20 de agosto de 2002. Así marcha la Liga Futve Resultados jornada 29

Caracas 1 (Juan Pablo Añor, 14′ penal) ※ Deportivo Lara 2 (Carlos Ramos, 76′ y Bryan Castillo, 80′). Estudiantes de Mérida 1 (Gregory Materán, 87′) -Zamora FC 2 (Albert González, 78′ y Jovani Welch, 90+1) Zulia FC 1 (Guido Rouse, 70′) ※ Deportivo Táchira 3 (Francisco Flores, 45+1′, Renny Simisterra, 65′ y Edson Tortolero Jr., 90+3′) Monagas SC-Carabobo FC 0-0 Mineros de Guayana 2 (Kevin Kelsy, 45′ y Ángel Lezama, 70′) ※ Portuguesa FC 2 (Ángel Osorio, 16′ y 38′). Academia Puerto Cabello 1 (Alfredo Sthephens, 58′) ※ Deportivo La Guaira 1 (Jovanny Bolívar, 49′) Hermanos Colmenares 3 (Juan Camilo Zapata 44′ y 66′, Mario Álvarez (65′ y 90+3′) ※ Aragua FC 1 (Ebby Pérez, 35′) UCV 2 (Yeangel Montero 32′ y Esli García, 42′) ※ Metropolitanos 3 (Luis Annese, 5′, Carlos Cermeño, 35′ y Darwin Gómez, 90+3′) Fecha 30 (Domingo 18-09, Todos, 5:00 pm)

Carabobo FC vs. UCV, en Valencia Portuguesa FC vs. Academia Puerto Cabello, en Acarigua-Araure Monagas SC vs. Mineros de Guayana, en Maturín Aragua FC vs. Caracas FC, en Maracay Metropolitanos FC vs. Deportivo La Guaira, en Caracas Deportivo Táchira vs. Estudiantes de Mérida, en San Cristóbal Deportivo Lara vs. Zulia FC, en Barquisimeto Zamora FC vs. Hermanos Colmenárez, en Barinas Goleadores

Con 17: Kevin Viveros (Carabobo/COL). 16: Juan Camilo Zapata (Hermanos Colmenárez/COL) 15: Jovanny Bolívar (Deportivo La Guaira) 12: Richard Blanco (Mineros) ACN/MAS

