Cara Delevingne sorprende con sus declaraciones sobre el colectivo LGTBI: «No quería ser gay»

L a carrera de Cara Delenvigne ha sido una de las más variopintas y exitosas de los últimos aáos en Hollywood. De la pasarela al cine, del cine al activismo, del activismo al mundo empresarial, y así podríamos seguir con una larga lista de proyectos pues si algo tiene la artista británica es que es una mujer todoterreno.

Tan todoterreno como para hablar siempre sin tapujos ni complejos de todos los temas sociales o de otra índole que atraviesen la actualidad de nuestra sociedad, como hemos podido apreciar en una reciente entrevista al diario GQ.

En ella, la supermodelo de 30 aáos nacida en Londres se moja sobre ciertos asuntos como su salida del armario, sus proyectos profesionales o su situación amorosa actual, en la que no hay ninguna pareja confirmada. La última mujer con la que se le relacionó fue nada menos que Sienna Miller.

No obstante, sus declaraciones más impactantes llegaron cuando tocaron su conexión con el colectivo LGTBI , al cual ella pertenece y defiende siempre que puede.

Cara Delevingne, en lucha contra los roles de género En una de sus respuestas, la intérprete declara lo siguiente sobre el género y los gustos autoimpuestos que nos mete el sistema en la cabeza desde pequeáos. «Creo que eso de «a los chicos les gusta esto y a las chicas les gusta esto» es ridículo porque se trata de ropa y creo que cualquiera debería poder ponerse lo que quisiera», dijo respecto a su última colección, la cual es genderless (sin género).

También apostilló lo siguiente sobre la sociedad actual en la que vivimos, donde juzgar la libertad de los demás sale demasiado impune: «Se siguen juzgando mucho las elecciones de las personas y creo que todavía la gente siente que tiene derecho a juzgar, lo cual es ridículo porque en realidad deberían juzgarse a sí mismos por el mero hecho de juzgar a la gente».

La salida del armario de Delevingne, al desnudo Siguiendo con temática social, la británica también habló sobre cómo fue su salida del armario, llegando a dejar frases tan impactantes como esta: «No quería ser gay» .

«Si te digo la verdad, ni siquiera era consciente de lo que suponía estar públicamente «fuera del armario». Simplemente, llegó un momento en el que me harté de ocultar esas partes de mí: yo misma era la persona a la que había escondido durante toda mi vida. Si por el hecho de ser realmente quien soy no pudiera mantener mi trabajo, preferiría renunciar a él. Ahora mismo, en la posición en la que estoy, sí que me planteo que ser visible pueda ser útil o pueda ayudar a que las personas se sientan menos solas, porque hay muchas que sufren en lugares y países donde todavía es ilegal [ser LGTBIQ+], y eso es horrible. Pero todo puede ir a mejor. Puedes dejar de sentirte solo. Yo siempre me sentí sola porque no sabía que existía una comunidad. No conocía a personas gays. Yo no quería ser gay. Pero no es que no quisiera serlo, es que no pensé que fuera a estar aceptado. Y por eso creo que es muy importante que cada vez haya más representación», confesó Delevingne sobre sus inicios como icono LGTBI.

