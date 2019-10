Cara Delevingne, Puma y Balmain se unen para una nueva colección de ropa

Entornointeligente.com /

Cara Delevingne trabajó en una nueva colección junto a Oliver Rousteing y Puma . Esta línea de prendas deportivas se caracteriza por ser muy cómoda e inconfundible, ya que tiene el sello del director creativo de Balmain . Este se caracteriza por ser elegante y moderna. Todo el estilo se asemeja bastante a la vestimenta de los boxeadores. Puma x Balmain estará disponible desde el 21 de noviembre.

La colección unisex consta de 35 piezas y está compuesta por polos básicos, bombers, vestidos, leggings y shorts alusivos al deporte de box, pero con un toque colorido y brilloso. A partir de noviembre se venderá toda la colección en las tiendas de Puma, como también en las tiendas de Balmain .

El diseñador comentó para la revista Vogue , lo siguiente respecto a la colección: “Por eso también queríamos crear una especie de lucha, porque necesitamos luchar por la libertad y ser lo que queremos ser”. Por otro lado, Cara mencionó en su Instagram la siguiente descripción: “Ya está aquí ¡Estoy muy emocionado de presentar mi colección con Olivier Rousteing: #PUMAxBALMAIN que se lanzará el 21/11 en todo el mundo!”.

En el video que subió Cara en su Instagram, se luce con algunas piezas de la colección, como un vestido ceñido en colores azul, rojo y negro. Por otro lado, Oliver , viste una bomber de los mismos colores y lo combinó con un pantalón en color negro. Asimismo, también se ve a la modelo en un ring como si estuviera batallando consigo misma.

