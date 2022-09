Cara Delevigne reaparece con un aspecto espectacular tras especulaciones sobre su delicada salud mental

Entornointeligente.com /

Por 20minutos

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La modelo británica, de 30 años, acudió a la presentación de su última línea de ropa y complementos, Cara loves Karl, inspirada en el diseñador de moda Karl Lagerfeld.

Allí posó luciendo una gabardina de color negro y entreabierta que combinó con unas elegantes botas altas, una apariencia que nada tiene que ver con la que mostraba hace dos semanas.

Cara Delevingne attends the «Cara Loves Karl Paris» party as part of #PFW pic.twitter.com/stwh4nSAS9

— Updates. (@21metgala) September 27, 2022

Delevigne reapareció, además, con un look distinto. Atrás queda su pelo rubio, pues ahora presume de tener una larga melena de tono cobrizo que ha conseguido con la incorporación de unas bonitas extensiones.

En las fotografías de la alfombra roja, la modelo aparece mucho más serena y feliz que cuando fue vista despeinada, descalza y perdida en el aeropuerto de Los Ángeles.

Para leer más ingrese AQUÍ

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com