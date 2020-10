Capturan en Catia a hombre que abusó de su pequeña hijastra y la amenazó de muerte para mantenerla en silencio

Entornointeligente.com /

Foto: @douglasricovzla

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que este sábado 24 de octubre fue capturado un hombre que abusó sexualmente de su pequeña hijastra y la amenazó de muerte para mantenerla en silencio.

El sujeto fue identificado como José Alexander González Alvarado -de 48 años- y se encontraba solicitado por el delito de abuso sexual.

“Al momento de su captura, este sujeto portaba una cédula de identidad falsa para burlar la justicia venezolana, con el nombre de Edgar Alexander Diaz Lira”, detalló Rico a través de su cuenta de Twitter.

