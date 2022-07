Captaron a Ben Affleck llorando en su luna de miel con JLo

Entornointeligente.com /

Ben Affleck y Jennifer López están disfrutando de su luna de miel en París, Francia, donde también celebraron el cumpleaños número 53 de la intérprete de ‘Let’s Get Loud’.

A escasos días de la boda, en plena luna de miel y tras el cumpleaños de JLo , es normal que ambas celebridades se encuentren sumergidas en una montaña rusa de emociones, especialmente Affleck.

El actor de ‘Deep Water’ fue captado llorando en los brazos de Jennifer López por los paparazzis del lugar. Este domingo, 24 de julio, la pareja disfrutó de una cena romántica en La Girafe, un elegante restaurante frente a la Torre Eiffel, para celebrar el cumpleaños de la Diva del Bronx.

De acuerdo a las imágenes, así como diversas fuentes cercanas a la pareja, Ben Affleck rompió en llanto tras haber tenido un tierno momento con su ahora esposa, lo que le provocó las lágrimas durante la cena, por lo que JLo no dudó en abrazarlo para consolarlo.

