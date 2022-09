Captan tiburón en las calles de Fort Myers, tras el paso del huracán Ian

Entornointeligente.com /

La potencia del huracán Ian comienza a sentirse en el estado de Florida (EEUU). La lluvia poderosa, los vientos incesantes y el temor por una tormenta que promete destrozos en gran amplitud tiene en vilo a la región.

Algunas de las consecuencias ya se empiezan a ver, lo más reciente fue un llamativo video que muestra tiburones nadando en las calles.

Las imágenes fueron tomadas por un joven llamado Brad Habuda, quien vive en Fort Myers y en su cuenta de Twitter publicó el video que muestra al animal nadando en plena ciudad.

«De alguna manera, un tiburón terminó en un vecindario de Fort Myers durante el huracán Ian», escribió el joven al compartir las imágenes en las que se ve al tiburón moviéndose por un «lago» que se creó por las inundaciones de la ciudad.

🔴🦈Tiburón es captado en las calles de Fort Myers tras el paso del huracán #Ian

«Sharks are Reportedly swimming in the city streets», señaló la cuenta @rawsalerts al compartir el video en Twitter. «Se informa que los tiburones nadan en las calles de la ciudad de Fort Myers», se añadió.

Además, se destacó: «El huracán Ian generó una marejada ciclónica tan poderosa que todo tipo de vida marina, incluidos los tiburones, están siendo arrastrados».

Los funcionarios lo habían advertido Algunas horas antes, funcionarios de Florida habían advertido que algo así podía suceder. Pueden emerger caimanes, serpientes y osos durante el huracán Ian, la fuerte tormenta que actualmente está causando estragos en la costa de Florida.

