Captan a Margot Robbie llorando tras visitar a Cara Delevingne

Desde el inicio de la producción de la película de DC Comics 'The Suicide Squad', la amistad entre dos actrices del reparto ha crecido considerablemente: se trata de Cara Delevingne -quien interpretó a la villana, 'Enchantress'- y Margot Robbie -que se volvió icónica entre los fans por su interpretación de 'Harley Quinn'-.

Durante estos años se les ha visto justas en múltiples ocasiones. Incluso, entre junio y julio de este año se fueron de vacaciones a la isla de Formentera, en España, junto con otros famosos del medio.

¿Problemas de drogas? El extraño comportamiento de Cara Delevingne Ahora, ocho años después del estreno del filme, tanto las personas cercanas a Delevingne como sus fanáticos están preocupados por ella a raíz ciertos metrajes y fotografías en los que se le ve bastante desmejorada.

Uno de los videos más populares muestra a la modelo en la pista de un aeropuerto comportándose de manera extraña y con un aspecto descuidado, generando dudas sobre su estado de salud y comentarios en redes sociales.

Aunque muchos internautas concluyeron que la protagonista de ‘Valerian’ y ‘Ciudades de papel’ tiene un problema con sustancias psicoactivas, esto no ha sido confirmado por ella o por su familia.

Lo que sí se dio a conocer fue la versión de una fuente cercana a Delevingne, quien, en entrevista con el diario británico ‘The Sun’, aseguró que las personas de su entorno estaban preocupadas por ella: » Están intentando organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que necesita «.

La visita de Margot Robbie a Cara Delevigne que terminó en lágrimas La protagonista de la película live action de ‘Barbie’ decidió pasar por la casa de su excompañera de reparto y amiga, en West Hollywood, en horas de la mañana de este jueves.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento ‘Cosmopolitan’, era una visita rápida, ya que se dirigía al aeropuerto de Los Ángeles.

Momentos después de su ingreso a la residencia, se le vio partir llorando, o más bien conteniendo las lágrimas , cuestión que alertó aun más a los fans. ¿A qué se debió su llanto?

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué sucede con Cara, se espera que en los próximos días se conozca la verdad sobre su estado de salud, tanto mental como físico.

