Capriles a Maduro: ¿Qué se siente dañar la vida a millones de venezolanos?

Posteado en: Actualidad , Nacionales Venezuelan opposition leader and Governor of Miranda state Henrique Capriles attends a news conference ahead the governors elections, which will be held on October 15, in Caracas, Venezuela, October 13, 2017. REUTERS/Ricardo Moraes El ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, cuestionó a Nicolás Maduro, sobre “qué se siente dañarle la vida a millones de venezolanos”.

A través de sus redes sociales, Capriles afirmó que la gente esta desesperada en los hospitales. gente perdiendo su comida.

Por lo que indicó que la gente lo que quieres es “solución”.

50 hrs sin servicio eléctrico! Cómo te sientes @NicolasMaduro ? Vencedor? Qué se siente dañarle la vida a millones de venezolanos? Gente desesperada en hospitales, gente perdiendo su comida! Y siguen con la mentira del sabotaje! La gente quiere SOLUCIÓN! 50 hrs sin electricidad!

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 9, 2019

