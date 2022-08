Capão Redondo, na favela onde a vida estoura

Entornointeligente.com /

Do terraço de Emília, o mundo tem duas cores e nenhuma é o preto ou o branco. É o azul de um céu sem nuvens e o tom do tijolo sem reboco de milhares de casas que cobrem cada metro quadrado dos morros a perder de vista. Cada pedaço de chão vale ouro. Não tão reluzente nem tão cobiçado como o de outras partes da cidade, mas ouro para cada uma das pessoas que ali moram. O ouro também entra na equação da contradição. Sejam dez milhões de reais de um apartamento nos Jardins, um dos bairros privilegiados junto à Avenida Paulista, ou 300 mil de uma casa no Capão Redondo. «Na mais rica metrópole, suas várias contradições», canta o rapper Mano Brown. Ouro para Emília que desce um piso e, da varanda do segundo andar, tem vista privilegiada para os detalhes que a vastidão do terraço não deixa perceber. A rua, com os seus habitantes, a idosa sentada a apanhar o sol de Inverno à porta de um bar vazio, mas que se vai encher à noite com «gente graúda do tráfico», o rapaz magro que vai à pressa. «Oh, ele, já vai com as latinhas!», diz Emília para Pedro, que acaba de chegar a casa. «Hoje catou poucas latinhas, não vai dar para muito.» Emília conhece o «consumidor». Um dos que frequentam a boca de fumo quase em frente, mesmo ao lado do cativeiro, onde quem gere o território castiga os que desafiam as regras «civilizacionais» do morro, regras que correm paralelas, subterrâneas, às do mundo para lá das casas cor de tijolo, e que podem ser de vida ou morte, regras de honra, cumplicidade, verdade, lealdade, honestidade e boas contas.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com