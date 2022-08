Capitán Mostacho quiere convertirse en una banda nacional

Entornointeligente.com /

Participar en el Festival Nuevas Bandas siempre había sido un sueño para Marco Escalona, vocalista de Capitán Mostacho. Pero ganar era algo que nunca imaginó. El objetivo de la agrupación de Barquisimeto era representar lo mejor posible al circuito centro occidente. Y lo logró.

El sábado 13 de agosto, Capitán Mostacho se convirtió, junto con Los Delorean, en ganadores de la edición 2022 del festival. No era la primera vez en la historia del Nuevas Bandas que se reconocía el talento de dos proyectos. Había ocurrido en el año 2000 (Candy 66 y Submarino), en 2012 (Holy Sexy Bastards y Okills) y 2016 (Polyman y Technicolor).

Capitán Mostacho es una banda nueva. El proyecto que integran Marco Escalona, de 24 años de edad (voz y guitarra); Xavier José, de 25 (batería); Rubén Alfonso, de 23 (guitarra); y Daniel Pérez, de 23 (bajo) se formó en 2018. Se conocieron por amigos en común y comenzaron haciendo covers de bandas como Arctic Monkeys, la mayor referencia musical de la agrupación. Ese año consideraron participar en el Nuevas Bandas, pero un consejo los hizo cambiar de opinión. Mechu, vocalista de Niño Nuclear, banda ganadora de la edición 2014, les recomendó tener varias canciones, grabar algunos videos y ser más conocidos en la escena local antes de postularse. Siguieron la sugerencia al pie de la letra.

«Siempre hemos sido como una esponja, si nos lo dice alguien que ya pasó por esa experiencia aprendemos de eso. En ese tiempo nos dedicamos a hacer más canciones y grabarlas», cuenta Escalona.

Pasó el tiempo y la banda ya tenía más temas y presencia en la escena local. Con mucho esfuerzo grabaron «Masoquista«, «WDK» y «Juegos de azar». Cuando se abrió el proceso de postulación para la edición 2022 del Nuevas Bandas, fue el mismo Mechu quien dio el visto bueno: «Capitán Mostacho, ahora sí. Denle», escribió el músico en la publicación del festival.

Su participación en el circuito centro-occidente la vivieron como una fiesta en la que compartieron con muchos amigos y conocidos de la escena local. Desde ese entonces, no han parado de trabajar. Comenzaron a prepararse para la final del Nuevas Bandas con el apoyo de Andrés Caraballo, productor musical y baterista de Limpiacabezales. «Tuvimos la oportunidad de estar en varios toques para agarrar más experiencia en la tarima, entre ellos uno de Wilmer Franco (ganador de la edición de 2019) y de Los Pixels», dice Escalona.

El vocalista de Capitán Mostacho recuerda con cariño una anécdota de la presentación de la banda en el circuito centro – occidente, que los preparó para la final del Nuevas Bandas. «Aunque todo salió bien, pudo ser lo contrario porque en medio de la tercera canción a Daniel se le partió una cuerda del bajo, no sé cómo hizo pero se replanteó todas las canciones para tocarlas con las tres cuerdas que le quedaban. Así clasificamos», cuenta entre risas.

Y agrega: «Los comentarios que recibimos luego de nuestra presentación fue que hubo un cambio de atmósfera, que la vibra era distinta. Todo el público fue muy enérgico y cantó todas las canciones, incluso las que eran nuevas. Lo disfrutamos bastante y nos sentimos muy agradecidos porque es la gente que nos vio crecer».

Para costear su viaje a Caracas, la banda hizo una rifa en Instagram para cubrir gastos de traslado y estadía. «Tuvimos el apoyo de una cerveza llamada Luxus. Nos dieron varias cajas de cerveza y nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos así que decidimos rifarlas. En una o dos semanas antes de irnos vendimos los números e hicimos el sorteo, con eso pudimos comprar comida y alquilar una habitación. Nos sentimos agradecidos con todos los que compartieron y participaron porque hubo un gran apoyo por parte de todos», asegura el cantante.

Aunque se habían preparado mucho, el día de la final lo vivieron con mucha emoción pero, sobre todo, nervios. Nunca se habían presentado en un show como ese y menos frente a tantas personas. Les preocupaba el recibimiento. «Nuestro miedo más grande era cómo sería el público y si les gustaríamos. El público caraqueño nos sorprendió y nos hizo sentir muy bien. Al ser la última banda concursante, sabíamos que las miradas iban a estar sobre nosotros y, afortunadamente, ahora podemos decir que todo salió bien», afirma Marco Escalona.

El show de Capitán Mostacho fue uno de los más aplaudidos de la jornada. «Antes de presentarnos, incluso antes de viajar a Caracas dijimos: ‘Vamos a dejar bien parado al circuito que estamos representando, vamos a sorprender a las personas para que se interesen por lo que se hace aquí’. Al bajarnos de la tarima muchos nos dijeron que les gustó el show. Si no ganábamos, habíamos logrado nuestro objetivo. Que la gente te diga ‘Ustedes van a ganar’ dice que hicimos el trabajo y dejamos bien parado al circuito», asegura el vocalista.

Aunque no pudieron ver a todas las bandas, los integrantes de Capitán Mostacho disfrutaron las presentaciones de la merideña Nina Romero, mención especial del festival; de Punto de Partida, de Xanaxboy & Los $Inie$Tro$ y de Los Delorean, también ganadores de la edición 2022. «Hubo muy buenos performances. Todas las presentaciones te hacían pensar ‘Wow aquí hay mucha competencia’, pero todo de manera sana porque de verdad había talento».

En sus comienzos, la alineación original de Capitán Mostacho era distinta. Había otro cantante, Andrés Torres, que al tiempo dejó la banda. Marco Escalona decidió asumir el rol de vocalista. «Fue un reto porque yo solo cantaba en mi ducha, no tenía una formación vocal. Yo afinaba y tenía una canción en la banda que yo cantaba, pero cuando llegó el momento me dije ‘bueno, yo agarro las riendas, son mis canciones y les voy a dar la intención que es», dice.

Escalona ha desempeñado el rol del frontman en la banda. El reto en el Nuevas Bandas era tocar bien, cantar y animar el público. «Me he ido preparando más y hoy me siento más cómodo con la voz. Fue difícil pero gracias a eso he podido ganar más confianza», dice.

Todos los integrantes de Capitán Mostacho son músicos autodidactas. Aunque su referencia musical más fuerte es Arctic Monkeys, también destacan influencias de Ramona (México), Asian Kung-Fu Generation (Japón) y a agrupaciones venezolanas como Viniloversus y Limpiacabezales. «Todos escuchamos cosas muy variadas. Xavier es el más metalero, Rubén el alternativo y el que escucha de todo un poco, Daniel es como un punketo californiano y yo soy ese friki que dice hay una banda de Maracaibo que tiene 300 views y está arrechisima. Me gusta mucho el rock nacional», detalla Marco Escalona.

Sobre la participación de agrupaciones con sonidos más tropicales –como Anakena (ganadores de la edición 2018) y Caribian– en el festival, consideran que es algo positivo. «Es genial que más bandas de distintos géneros participen en el Nuevas Bandas porque no deja de ser un apoyo. Creo que desde que ganó Anakena ya el festival pasó a ser algo que no solo engloba al rock. Eso está chévere porque mucho de algo siempre tiende a aburrir, por eso es genial la diversidad», indica Marco.

Sobre la movida musical en la capital del estado Lara, Escalona dice que es limitada. No hay muchos espacios para presentarse y los que hay no cuentan con la infraestructura o equipos necesarios. «Es muy difícil, ciudad musical y todo pero no hay muchos lugares donde se puedan hacer shows. No puedo decir ‘Bueno, vamos a hacer una gira por Barquisimeto, tocamos de este a oeste’ porque no hay lugares para eso. Quisiéramos que hubiera más espacios para poder tocar, también sería fino que se hicieran conciertos grandes aquí. Aunque la gran central de eventos es Caracas, sería interesante incluir al interior», asegura.

De su paso por el Festival Nuevas Bandas Capitán Mostacho se lleva un gran aprendizaje y mucha energía para trabajar en consolidar su carrera musical, y que los reconozcan como una agrupación nacional. «No hemos parado de trabajar porque queremos aprovechar todas las oportunidades que vendrán tras el festival. En unos años queremos ser una banda que esté tocando en distintas tarimas del país y que pueda representar a la movida musical fuera de Venezuela. Quién quita…».

