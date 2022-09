Capitán del Feyenoord está molesto con Santi Giménez por cobrar un penal: «Estoy desilusionado porque me desobedeció»

Entornointeligente.com /

Orkun Kökcü , mediocampista y capitán del Feyenoord de los Países Bajos, criticó la actuación del mexicano Santiago Giménez en el juego del jueves por la UEFA Europa League ante la Lazio , esto luego de que ‘ Chaquito ‘ tomara el balón para cobrar el penal con el que el cuadro holandés descontó el marcador.

«Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)», dijo Kökcü en exclusiva a ESPN Holanda al término del juego.

Además, el capitán del equipo de la Eredivisie manifestó que Santiago Giménez no respetó los códigos en el vestidor, mismos que todos conocen.

«Nuestro delantero ( Santiago Giménez ) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema», sostuvo una vez más el líder del vestuario.

Santi Giménez cobra penal durante Lazio vs. Feyenoord – Europa League Getty Images Finalmente, Kökcü sostuvo la cuestión sobre el cobro de Giménez no era porque no tuviera las condiciones para hacerlo, sino por el orden que hay en el equipo europeo, situación que es muy diferente a la que se vive en México.

«Pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros», agregó el capitán del Feyeenord .

El ‘ Chaquito ‘ cobró un penal para descontar en el marcador y luego marcó el segundo tanto de la noche tras un rebote. Incluso, al final del juego sostuvo que las situaciones en el Viejo Continente son diferentes y que como ariete está acostumbrado a tomar el balón y disparar desde los 11 pasos.

