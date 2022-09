Capitán de la «Roja» del vóleibol habla del desconocido incidente con Argentina en el Sudamericano y cuenta la pesadilla que vivió en pandemia

Entornointeligente.com /

Es uno de los referentes del vóleibol chileno. Dusan Bonacic, capitán de la selección nacional de este deporte , fue una de las figuras en el pasado fin de semana, cuando se proclamaron campeones por primera vez en un Sudamericano.

El santiaguino conversó este miércoles con Emol TV para repasar su carrera y además contar lo que fue la tremenda gesta del equipo criollo.

«Creo que se sumaron muchas cosas muy importantes, un gran Arena que lo pudimos llenar dos días seguidos, partidos por televisión abierta. Fue realmente una suma de tantas emociones, alegrías que estamos realmente muy muy contentos «.

En el Sudamericano, Chile venció en dos ocasiones a Argentina, incluida la final. En el primero de los partidos, eso sí, hubo un desconocido incidente que Bonacic relató.

» Alguno de los argentinos recibió insultos de índole racista y que realmente el jugador no aguantó más. No justifico sus actos y agredió a una persona del público y ahí no todos sabían y un poco empezaron a lanzar cosas a la cancha. Fue un momento un poco amargo porque la familia del volei no es así».

Bonacic continuó: «Los Chile-Argentina en cualquier deporte son siempre calientes, muy apasionados, la gente al lanzar cosas en el campo eso puede quizá dar pie a una suspensión y en ese momento no nos convenía, entonces con todas mis energías me desconcentré del partido para calmar a la gente. A esa persona que insultó lo terminaron expulsando del estadio, y se hicieron todos los procedimientos correctos para seguir con el partido «.

El deportista de 27 años, que hoy juega en la segunda división de Italia, viene de jugar en Argentina en el club Ciudad de Buenos Aires. Pero antes, previo a la pandemia, se desempeñaba en el equipo de Neuquén. Ahí, no lo pasó bien. Vivió una pesadilla.

«Teníamos un gran equipo, estábamos teniendo una gran temporada, el club estaba manifestando problemas económicos, malos ratos con los sueldos, no nos estaban pagando los sueldos 100%, y llegó la pandemia que era algo nuevo para todos «, partió contando.

» No nos pagaron los últimos tres sueldos, me echaron, yo chileno, nadie me podía llevar, fue un mes que lo pasé mal. De Chile me comenzaron a dar una mano, en ese momento la ex ministra del deporte Cecilia Pérez movió cielo, mar y tierra para coordinar un regreso a Chile hasta que pude conseguirme los documentos para transitar en Argentina y llegar a la frontera, y ahí pudo llegar mi padre a buscarme. Fueron semanas muy duras, de mucha incertidumbre, en Chile desde el minuto 1 se movió 100% por mí «.

