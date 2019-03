Capitana Marvel: artista dibuja épico crossover con Sailor Moon y sorprende a Brie Larson

Entornointeligente.com / Hace no mucho se estreno la tan esperada película de Capitana Marvel y desde entonces los fanáticos de los héroes no han dejado de lanzar toda clase de comentarios y opiniones acerca de la cinta protagonizada por la actriz Brie Larson , quien sorprendió a todo el mundo al afirmar que uno de sus modelos a seguir en la vida era la recordad personaje de anime ‘ Sailor Moon ’

Tras la revelación hecha por la actriz que le da vida a Carol Danvers los comentarios no se hicieron esperar, afirmando que no se esperaban algo así y que les sorprendía que la joven actriz fuera fanática de un personaje de la animación japonesa. Pero entre los fans hubo una que hizo algo que llamó la atención de todo el mundo.

PUEDES VER Avengers Endgmae: Confirman que Capitana Marvel liderará UCM

A través de Twitter la artista que lleva el nickname de ‘ Drachea Rannak ’ publicó un genial FanArt retratando como se hubiera visto la capitana Marvel si hubiese sido una Sailor Scout . El resultado fue impresionante y en cuestión de un par de horas la imagen se volvió viral en internet, pero lo que nadie esperaba es que cierta persona respondiera a este post.

Since ‘Captain Marvel’ star @brielarson credited Sailor Moon as a role model, I had to draw her like this XD Enjoy! pic.twitter.com/oHfHAk3f0b

— Drachea Rannak (@Drachearannak) 13 de marzo de 2019 Era cuestión de tiempo para que la obra hecha por esta joven artista llegar a la actriz Brie Larson , quien se mostró maravillada con el resultado logrado e incluso de tomó el detalle de retwittear la imagen para que todo el mundo pueda verla.

PUEDES VER Avengers 4: ‘Bruce Banner’ comentó gran spoiler a escasas semanas del estreno de la película

Goose Pero no quedó ahí, tras ver como Brie Larson había compartido su obra, la joven artista de internet , ‘ Drachea Rannak ’, se animó y dibujó también al fiel compañero de la Capitana Marvel , Goose, para completar así a la dupla inseparable.

And she wouldn’t be complete without her Goose♡ @captainmarvel @brielarson pic.twitter.com/tT0twsMC5T

— Drachea Rannak (@Drachearannak) 14 de marzo de 2019

Entornointeligente.com