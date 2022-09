Entornointeligente.com /

Capital Inicial toca pela 8ª vez no Rock in Rio com setlist repetido e discurso pró-democracia Banda comemorou 40 anos de carreira com os mesmos sucessos dos anos 80, 90 e 2000. Em «Que país é esse», público gritou contra presidente Jair Bolsonaro. Por Carol Prado, g1

09/09/2022 18h59 Atualizado 09/09/2022

1 de 2 Dinho Ouro Preto durante show do Capital Inicial, nesta sexta-feira (9), no Rock in Rio. — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Dinho Ouro Preto durante show do Capital Inicial, nesta sexta-feira (9), no Rock in Rio. — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

«O Capital Inicial está completando 40 anos de estrada e a vida começa aos 40», celebrou Dinho Ouro Preto na abertura do palco principal do Rock in Rio nesta sexta-feira (9).

Mas, apesar do discurso de renovação, pouca coisa mudou no show do Capital Inicial no festival. Em sua oitava participação, o grupo repetiu o setlist com os mesmos sucessos de sempre, lançados entre o fim dos anos 1980 e início de 2000, sem grandes surpresas nos arranjos.

«Quatro vezes você» abriu o show com certa empolgação da plateia, que foi perdendo entusiasmo. Em «Primeiros erros», o vocalista precisou de um tempo considerável para reconquistar a atenção do público.

Público faz coro durante refrão de «Primeiros Erros»

Um coro de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro se formou em seguida e continuou durante «Fátima».

«Viva a democracia brasileira», se manifestou o vocalista. «Não vai ter golpe. É preciso dizer que a violência e a ignorância não passarão.»

Show do Capital Inicial tem protesto contra o governo em «Que país é esse?»

Foi a deixa para «Que país é esse», apresentada com show pirotécnico e mais protestos na plateia. «Essa é a trilha da distopia brasileira», definiu.

O único cover foi «Should I Stay or Should I Go», música do grupo punk britânico The Clash, que já tinha aparecido na apresentação do Capital Inicial no Rock in Rio de 2011.

2 de 2 Dinho Ouro Preto comanda show do Capital Inicial no palco Mundo do Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Dinho Ouro Preto comanda show do Capital Inicial no palco Mundo do Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

