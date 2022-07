Capacitaciones y reforzamiento del personal sanitario: Así se prepara Rapa Nui para su reapertura en agosto

Entornointeligente.com /

«La isla está híper preparada». Así, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa confirmó que la Isla de Pascua está lista y dispuesta para recibir a los turistas en agosto, tras cumplir casi 27 meses con sus fronteras cerradas y los vuelos suspendidos para los visitantes del continente por la emergencia sanitaria.

Luego de que el pasado 20 de mayo el Gobierno confirmara que el 1 de agosto la Isla de Pascua abriría finalmente para los turistas, el líder de Rapa Nui aseguró que, a solo tres semanas de que se concrete el primer vuelo con no residentes desde el continente, los isleños se han capacitado y preparado para mantener todos los resguardos sanitarios.

«Hemos estado, este último año, en muchas capacitaciones, hemos aprendido harto. Chile es frontera con Francia, y el ejemplo de las islas europeas, nosotros hemos tenido mucho contacto con ellos, con sus autoridades y hemos aprendido harto en cómo ellos pudieron ir abriendo de forma segura y responsable. En base a eso, nosotros nos capacitamos y preparamos , las hotelerías, los restaurantes, los minimarkets, las boutiques, porque la isla es 100% economía de turismo», sostuvo Edmunds.

En conversación con Emol, el alcalde adelantó que el primer vuelo con turistas llegará a Rapa Nui el próximo 4 de agosto y que el acuerdo con Latam establece mantener un ritmo de » dos vuelos a la semana en agosto, no está previsto ni tres ni más, solamente dos y septiembre serían tres vuelos a la semana». Adicionalmente, el jefe comunal aseguró que, de mantenerse una alta demanda, «entonces se evalúa aumentar en octubre» la cantidad de vuelos por semana.

En términos sanitarios, la autoridad aseveró que Rapa Nui cuenta con una alta tasa de vacunación, sobre todo en las dosis de refuerzo. Es más, Edmunds comentó que «estamos en un 78% en la cuarta dosis , así que estamos muy bien ahí». Con respecto a los contagios, señaló que la preparación ante posibles casos de covid-19 ha «avanzado bastante».

«Finalmente, las autoridades del Minsal están atinando en colaborar con que la isla se abra, originalmente estaban muy resistentes a hacerlo, especialmente el área de virología y de enfermedades pandémicas del Minsal, que estaban resistentes a asesorar a las autoridades políticas a abrir, por miedo y los temores», acotó el alcalde.

Ante aquella aseveración, el líder de Rapa Nui aseguró que la demora del Ministerio de Salud para tomar la decisión de abrir la isla al turismo les «llamó bastante la atención por el manejo que nosotros tenemos en los virus. No olvidemos que la isla estuvo cerrada 58 años por el tema de la lepra, entonces tenemos en nuestro ADN el cómo vivir con virus, no es algo nuevo para nosotros».

«Partiendo por ese ejemplo, porque ha habido muchos otras bacterias que han llegado a la isla y que han matado a mucha gente. Entonces, tenemos esa experiencia en nuestra historia, tenemos la experiencia de la isla Tahití que nunca cerró porque se mantuvo de un buen manejo epidemiológico y de eso estamos aprendiendo», agregó.

En esa línea, la autoridad insistió en que los casos de covid-19 han sido «híper controlados porque las personas están vacunadas. Por lo tanto, no tenemos ese riesgo de caer en una alta complejidad, UCI o lo más extremo. Tuvimos algunos casos de sospechas menores, no más de cuatro a seis casos en total, en estos dos años y medio, y ha sido manejado por la autoridad sanitaria muy bien».

Reapertura económica y crítica a las autoridades

Si bien las autoridades de Gobierno confirmaron que este 1 de agosto la Isla de Pascua abriría a los turistas, no es la primera vez que se realiza un anuncio similar. Pues, el pasado 19 de noviembre de 2021, la administración de ese entonces también anticipó que Rapa Nui comenzaría a recibir nuevamente a los visitantes en febrero de 2022, sin embargo, aquello fue postergado por el aumento de los contagios a nivel nacional.

Al ser consultado por un eventual nuevo cierre de las fronteras, el alcalde Edmunds insistió en la preparación y conocimiento que tienen en la isla.

«Rapa Nui, desde el 2021 está con el dengue, está con el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla, zika, todos esos virus que son transmitidos por un vector, ese vector existe en la isla y nosotros en 21 años nos hemos hecho expertos en trazabilidad. Así que la isla está híper preparada, lo que faltan son las autoridades del Minsal que se pongan a la altura de nuestra experiencia y de nuestras necesidades, porque no se puede seguir cerrando la isla» , recalcó.

En ese contexto, apeló a que, producto del cierre de casi 30 meses, «la economía ya no existe en la isla, hay pobreza (…) El Estado nos tuvo abandonados, entonces el Estado hoy día no puede negarse a abrir, tiene la obligación».

Y para recuperar la economía en Rapa Nui, la autoridad reconoció que ha mantenido conversaciones con las autoridades del Ejecutivo: «Nosotros conformamos una instancia de trabajo acá en la isla con las autoridades locales y estamos todos alineados a colaborar y el Minsal, el Ministerio del Interior, Economía, Desarrollo Social, incluso el Ministerio de bienes Nacionales porque el aeropuerto está tomado en un caso emblemático, entonces para abrir la isla necesitamos que liberen el aeropuerto».

«Todo ha sido visionado, ha sido conversado y hay bastante avance. Y hay inversión también», zanjó sobre el tema.

Protocolos sanitarios y normativa

A todo lo anterior, se suma una serie de preparativos sanitarios para prevenir y contener posibles casos de covid-19 que puedan registrase ante la llegada de los turistas. Por ello, el alcalde de Rapa Nui confirmó que «esta semana empiezan a llegar los equipos especialistas de salud , especialistas covid, la gente que está en primera línea y que han tenido experiencia en tratar a los pacientes covid en el contingente».

«Estas personas están arribando en la isla esta semana y para el fin de esta semana ya están todos instalados en el hospital , a tres semanas de apertura. El primer avión es el 4 de agosto y para entonces queremos estar bien preparados», adelantó.

Adicionalmente, los protocolos sanitarios actuales establecen la exigencia de un examen PCR negativo al momento de subir al avión en el aeropuerto internacional de Pudahuel y, una vez llegando a Rapa Nui «se les hace al segundo o tercer día un test de antígenos para tener todo bien seguro, y si hay dudas se hace un test PCR».

«Sí se confirma el caso, se va a una residencia sanitaria, existen las residencias sanitarias, lo tenemos listo, está previsto y ha funcionado todo muy bien con los aviones que hemos manejado hasta hora. Así que tenemos experiencia de vuelos en ese sentido», acotó el líder de la isla.

«Rapa Nui es un parque gigante y abierto, entonces está al aire libre sin ninguna dificultad porque siempre habrá distanciamiento, nunca se van a topar con alguien en menos de 500 metros. No es tema y por ahí estamos seguros respecto de los aforos». Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui Con respecto a las cuarentenas, Edmunds aclaró que en la normativa vigente «no existe una prohibición de movilidad, todo el mundo puede moverse normalmente, se tiene que mantener el uso de mascarilla y el lavado de manos cada vez que se vaya a un lugar que no es usual. Pero téngase presente que Rapa Nui es un parque gigante y abierto, e ntonces está al aire libre sin ninguna dificultad porque siempre habrá distanciamiento, nunca se van a topar con alguien en menos de 500 metros. No es tema y por ahí estamos seguros respecto de los aforos».

«Eso no va a cambiar así que el turismo va a poder, tranquilamente, caminar por la isla sin problemas. Quizás en los restaurantes o en las boutique, pero ahí nosotros hemos sido muy estrictos, incluso con nosotros mismos que no tenemos covid, hemos sido muy estrictos con el manejo de esa situación y eso no va a cambiar con el turismo», aseguró.

Pese a ello, el jefe comunal mencionó que buscará actualizar la resolución vigente sobre la isla, pues aseveró que la normativa «faculta a las autoridades de la Seremi de tomar decisiones en cualquier minuto que puede variar completamente un vuelo, o una frecuencia, o un mes de promoción turística. Entonces, esa amenaza se necesita zanjar y resolver ahora. Por eso estamos en discusión esta semana, para poder definir definitivamente la nueva resolución».

«En la nueva resolución tiene que quedar muy claro hacia el huésped que viene, por ejemplo, de Madrid. Ese huésped viene con vacuna, pero no tiene pase de movilidad en Chile, entonces ¿qué hace? Llega al aeropuerto en el vuelo de la noche y al día siguiente toma un vuelo hacia la isla. Esa disyuntiva es la que hoy día debemos zanjar y dejar en claro», criticó Edmunds.

Recibimiento a turistas y economización de los recursos

Según comentó la autoridad a EmolTV, previo a la pandemia Rapa Nui recibía 150 mil turistas al año. Y si bien el alcalde no descarta que sea posible alcanzar nuevamente esa cifra ante la apertura, precisó que los comerciantes y locatarios se están adaptando para mantener una oferta similar, pero cuidando los recursos y la economía propia del territorio.

«Nosotros hicimos una reflexión interna, el sector turismo, el sector comercial, el sector político y el sector cultural (…) y el camino a seguir es que nunca la planificación y la economía pongan en riesgo la cultura milenaria tangible e intangible. Por eso es que en Rapa Nui existe una ley especial que regula el tema de la residencia», explicó.

En ese sentido, Edmunds advirtió que «si vamos a llevar la economía a eso nivel que teníamos antes, eso pone a la isla entera en la siguiente generación, en un extremo estado de riesgo . Entonces, por eso hemos hecho una reflexión para ver de qué forma podemos aumentar la calidad y bajar la cantidad».

Pese a ello, el alcalde no descarta que sea posible y sostenible alcanzar el mismo número de turistas registrado previo a la pandemia, «porque tampoco un puede cerrarse a la idea de que la población no crezca (…) La economía y el crecimiento deben ir de la mano, una cosa no puede ir más que la otra. Entonces, hay que garantizar que el desarrollo de la isla y el crecimiento esté garantizado también con una economía sana».

Y para lograr aquello, Edmunds mencionó que la isla planea «quizás mantener el mismo número, pero modificando la forma cómo hacer. Me explico, si en 2019 la pernoctación media era de 3,5 a 4 días en promedio, y eso lo multiplicas por las personas y los dólares que deja en un día, con eso quizás trabajar el concepto de calidad para hacer que ese mismo huésped en vez de quedarse ese promedio que se quede de 7 a 10 días».

«Para eso hay que ajustar precios, ajustar servicios, qué le vas a ofrecer para encantarlo. Todo eso hay que ajustar para que, el mismo número total al año sea el fijo, pero la economía en cuanto a recursos de ingresos sea en más, porque aumenta la pernoctación pero no la cantidad de personas a ingresar. Ese es un concepto a trabajar, habemos ya un equipo que está trabajando para que eso se empiece a establecer», anticipó.

