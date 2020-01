Caos, ineficiencia y corrupción en el suministro de gasolina en las estaciones de servicio

Entornointeligente.com /

Caracas, 19-01-2020.- Quejas, denuncias y reclamos son comunes en las largas colas que se hacen en las estaciones de servicio de gasolina en casi todo el país. Usuarios y usuarias del servicio vital de suministro de gasolina para el transporte terrestre, denuncian desde hace más de un año, escasez, colas kilométricas en las cuales pasan días esperando para llenar o medio llenar el tanque del vehículo, a riesgo de que los roben o maten por el alto nivel de inseguridad, cobro en dólares o en pesos en zonas fronterizas por parte de los funcionarios militares y policiales encargados de vigilar y custodiar las estaciones de servicio, que se han convertido en verdaderas mafias, entre otros males.

La queja es generalizada en todo el país, solo en la ciudad de Caracas la situación no es tan grave y sin embargo hay momentos de crisis. Solo por mencionar un estado, en Bolívar la situación es sumamente grave, pueden pasar semanas sin una gota de gasolina y a esta denuncia también se ha sumado el ex diputado Adel El Zabayar, domiciliado en Bolívar quien alertó al Presidente Maduro sobre la grave situación en cuanto a las fallas del suministro que generan malestar. A este twitter se unieron decenas de comentarios de tuiteros de varios estados, dándole la razón. Es insólito que siendo Venezuela, uno de los primeros países en tener grandes reservas de petróleo, y contar con enormes refinerías, no pueda prestar un servicio de calidad.

