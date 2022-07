Entornointeligente.com /

El lateral mexicano, Daniel Alonso Aceves , es la primera transferencia entre el Pachuca y el Real Oviedo , después de que el grupo de empresarios mexicanos se convirtiera en el principal accionista del equipo de la segunda división de España .

Aceves reforzará el Real Oviedo la próxima temporada, en busca de hacer posible el regreso del equipo español a la Primera División, en un mediano plazo.

«La familia crece, soy Alonso Aceves y tengo muchas ganas de estar con ustedes, nos vemos pronto, vamos Oviedo «, dice el canterano del Pachuca , en su video de presentación con el equipo español.

«El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el CF Pachuca para hacerse con los servicios, en forma de cesión, del lateral izquierdo Alonso Aceves hasta el final de la temporada 22/23», añadió el conjunto ibérico en su página web.

El canterano del Pachuca, Daniel Aceves, jugará en el Real Oviedo. Imago7 El defensa mexicano fue titular el torneo pasado, bajo el mando de Guillermo Almada, y pudo hacer posible que el equipo de Hidalgo llegara a la final en el Clausura 2022, que perdió contra el Atlas .

Selecciones Editoriales Mexicanos que han pasado por la cantera del Barcelona 6h ESPN Aceves tiene 21 años y estuvo considerado en los procesos de selecciones mexicanas menores, además que es uno de los baluartes de la cantera de los Tuzos del Pachuca .

A pesar de la transferencia, Martín Peláez, que será el encargado del Real Oviedo , tras la compra del 51 por ciento de las acciones de Grupo Pachuca , se ha aclarado que no se busca «mexicanizar» al equipo español, por lo que no habrá muchas transferencias entre el club mexicano y el ibérico.

Grupo Pachuca , según el presidente del organismo, tiene por objetivo llevar a la Primera División al equipo español, como lo hizo con el propio club de Hidalgo, León, Everton de Chile y durante su injerencia en el Talleres de Córdoba de Argentina, ahora todos equipos del máximo circuito.

Aceves se unió a Grupo Pachuca desde la Sub 15 y pasó por la categoría Sub 15, Sub 17, Sub 20, y debutó en el primer equipo, ahora probará fortuna en el Real Oviedo de España , que tiene inversión mexicana.

